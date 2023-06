Carrefour cede il negozio di Corso Battaglione Aosta alla Four Peaks Service di Brusson

Il comparto in valle d’Aosta ha registrato una prima cessione di ramo d’Azienda del Supermercato GS. Spa, di Saint Christophe alla Phoenix S.r.l., che di recente ha già manifestato alcune criticità.

Dalla comunicazione ricevuta dalla casa madre, il Super mercato GS di Corso Battaglione Aosta, entro la fine del corrente mese dovrebbe essere trasferito a mezzo affitto di ramo d’azienda alla Four Peaks Service Srl, con sede legale a Brusson, amministrata da Stefano Grosjacques.

Le organizzazioni sindacali hanno richiesto un incontro alla GS S.p.a. al fine di garantire la continuità operativa degli attuali n° 16 Lavoratrici e lavoratori e tutelare i loro diritti previsti dalle leggi vigenti e dai contratti di lavoro in essere.

“L’ operazione di franchising - spiega Raffaele Statti, segretario della UilTucs VdA - estesa prevalentemente a dipendenti del Carrefour, che intendono cimentarsi nella professione di imprenditori, non possono offrire le stesse garanzie della multinazionale. Ma, proprio per l’estensione di tale fenomeno il sindacato, oltre ad allertare i lavoratori, deve utilizzare tutti i mezzi a disposizione per garantire i livelli occupazionali e vigilare sul rispetto dei Contratti di lavoro”.