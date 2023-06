“Femmes”: teatro pieno domenica 4 giugno per il saggio dell’Institut de Danse du Val d’Aoste

Il Teatro Splendor era davvero occupato in ogni ordine di posti, domenica 4 giugno, in occasione del saggio-spettacolo di fine corsi della storica scuola di danza “Institut de Danse du Val d’Aoste”.

Ad animare la serata sono stati innanzi tutto le ballerine e il giovanissimo ballerino, che si sono susseguiti sul palco presentando 41 coreografie di danza classica, moderna e contemporanea. È stato un vortice di emozioni, tra suoni, luci e costumi vari, con coreografie di gruppo, assoli e passi a due.

Il titolo dello spettacolo, “Femmes”, è stato un evidente omaggio al mondo femminile, ma anche un ricordo commosso e molto sentito da tutti, sia sul palco che nel pubblico, di Valentina Innocenti, insegnante-coreografa dell’Institut, scomparsa prematuramente nel mese di ottobre dello scorso anno. Nell’ultima coreografia presentata dalle ragazze del gruppo intensivo non è mancata una dedica particolare a Valentina, sul brano musicale, “The Sound of Silence”, nell’interpretazione del gruppo dei Disturbed, che proprio lei aveva scelto per una coreografia, preparata per l’occasione da Elena Aloisio e Davide Vittorino. Al termine del saggio, poi, non sono mancate le dediche e neppure qualche lacrima di commozione.

Naturalmente l’attività dell’Institut de Danse non terminerà con il saggio, ma continuerà anche nel periodo estivo; in particolare, alcuni allievi parteciperanno nel mese di luglio allo stage “In Danza e In Arte” ad Arezzo, dove potranno seguire lezioni di classico, repertorio, moderno, contemporaneo e hip hop, con maestri provenienti da tutta Italia.

ALLIEVI PARTECIPANTI

Eleonora Anania, Sara Anania, Amélie Arlian, Sofia Maria Barmasse, Annie Bétemps, Lorenzo Bianchi, Antonia Bilanzuoli, Vincenza Bilanzuoli, Aimée Bionaz, Eloane Bonnet, Mia Brunello, Vittoria Brunet, Andrea Marta Caldarelli, Aurora Capano, Giorgia Carrozzino, Matilde Valentina Cascino, Celeste Castagnola, Rebecca Celli, Adele Centelleghe, Martina Antonia Condurro, Gisèle Curtaz, Anouk Constance De Franceschi Bufacchi, Eva Del Frate, Azzurra Di Filippo, Sophie Diemoz, Lisianne Diotri, Bianca Donati, Margot Fadda, Margherita Fea, Matilde Foletto, Estelle Fosson, Elena Galietta, Alice Giacomazzi, Giada Gruppuso, AnnaFlora Greco, Giorgia Gullone, Elena La Spina, Giulia Lanaro, Evelyn Letey, Giulia Licata, Olivia Lin, Reine Fleur Lucianaz, Asia Maio, Sofia Manocchi, Gaia Martinelli, Arianna Meligrana, Alice Menegazzi, Luna Moras, Alessia Musilli, Lisa Nachtmann, Asia Pession, Lucia Piatti, Claire Pjollaj, Luna Rainero, Gloria Raso, Ludovica Renda, Martina Roscio, Noemi Rossi, Sveva Sebastiani, Giorgia Sorace, Serena Spanò, Alice Susanna, Beatrice Tamion, Maya Thomasset, Alice Uccelli, Maria Venuti, Martina Vigliocco, Francesca Violante, Cecilia Zoppo.





DOCENTI E COREOGRAFI

Elena Aloisio, Davide Vittorino, Dorothy Rollandin, Dorella Gigliotti, Silvia Melis, Elena Pisu, Christian Carubelli, Alice Susanna, Giulia Lanaro, Rebecca Celli, Margot Blanc

REGISTERED RAD TEACHER

Raffaella Giangualano





ASSISTENTI

Asia Maio, Serena Spanò





DIREZIONE ARTISTICA E REGIA

Elena Aloisio, Davide Vittorino, Dorothy Rollandin