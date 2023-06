“La Macchina del Caos” del giornalista del New York Times Max Fisher.

La Macchina del Caos è la più completa, appassionante e spaventosa inchiesta giornalistica su come i social media hanno ricablato il nostro cervello, la nostra cultura e il nostro mondo.

Fisher racconta come, per rincorrere un maggiore coinvolgimento degli utenti, i famigerati algoritmi non solo hanno alimentato estremisti, spacciatori di fake news e picchiatori digitali, ma anche come hanno creato e organizzato in proprio, quasi senza interventi umani, i movimenti che mettono in crisi la nostra libertà e indeboliscono le nostre istituzioni democratiche.



È un libro imperdibile per capire che cosa sta succedendo alle società occidentali e al dibattito pubblico nel mondo libero. “La Macchina del Caos” si trova in libreria, ma ordinandolo su Linkiesta Store arriva comodamente a casa in due giorni.