Arriva il Btp Valore, rendimento: come funziona, cosa c'è da sapere

(Adnkronos) - Conto alla rovescia per il lancio dei nuovi titoli di Stato BTP Valore, dedicati esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini (il cosiddetto mercato retail).

Il ministero dell’Economia e delle Finanze fa sapere che la serie dei tassi cedolari minimi garantiti per la prima emissione, che avrà luogo da lunedì 5 a venerdì 9 giugno, salvo chiusura anticipata, è la seguente: 3,25% per il 1° e 2° anno; 4,00% per il 3° e 4° anno. Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell’emissione. Il codice Isin del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005547390.

Si ricorda che il Btp Valore è riservato unicamente al mercato retail e prevede cedole nominali semestrali e una scadenza di 4 anni con un premio extra finale di fedeltà pari allo 0,5% del capitale investito. Il titolo sarà collocato sul mercato alla pari (ovvero con prezzo uguale a 100) attraverso la piattaforma elettronica Mot di Borsa Italiana per il tramite di due banche dealer: Intesa Sanpaolo e Unicredit ma sarà possibile sottoscriverlo presso qualsiasi banca o ufficio postale dove si detiene un conto titoli. Inoltre, i risparmiatori potranno acquistarlo online mediante il proprio home-banking, avendo abilitato le funzioni di trading. Il collocamento non prevede riparti né tetti all’investimento, che potrà partire da un minimo di 1.000 euro.

Ai risparmiatori sarà sempre assicurata la completa soddisfazione degli ordini, salvo la facoltà da parte del ministero di chiudere anticipatamente l’emissione. L’eventuale chiusura anticipata non potrà comunque avvenire prima di mercoledì 7 giugno, garantendo al risparmiatore almeno tre intere giornate di collocamento. Nel caso la chiusura anticipata avvenisse alle 17.30 del terzo o del quarto giorno di collocamento, i tassi cedolari definitivi verranno fissati nella mattina del giorno successivo a quello di chiusura del collocamento. Nel caso di chiusura il 9 giugno, i tassi definitivi saranno comunicati il giorno stesso.

La data di regolamento di tutti gli ordini di acquisto eseguiti è unica e coincide con quella di godimento. Al sottoscrittore non verranno applicate commissioni per acquisti effettuati nei giorni di collocamento, mentre sul rendimento del titolo si continuerà ad applicare l’usuale tassazione pari al 12,5% e l’esenzione dalle imposte di successione come per gli altri Buoni del Tesoro Pluriennali. Sul sito del Debito Pubblico sono presenti la scheda informativa, le Faq e la Nota Tecnica che forniscono tutti gli elementi informativi utili per prendere parte all’imminente collocamento. Per ulteriori informazioni è attiva la casella di posta dedicata btpvalore@mef.gov.it.