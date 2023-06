MONTAGNA VDA: La passeggiata della Regione

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Il progetto 'Monterosa Outdoor', è on-line, navigate nel sito e scaricate la APP.

Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.

Oggi andiamo a GRESSONEY-SAINT-JEAN.

PASSEGGIATA DELLA REGINA

Classico percorso molto frequentato che ci permette di ammirare tutte le bellezze di Gressoney-Saint-Jean.

La passeggiata della Regina è solo il tratto tra il Castel Savoia e Tschemenoal, il percorso proposto, in alternativa al ritorno per lo stesso sentiero si passa sull'altro versante facendo un bellissimo percorso.

Alcuni tratti sono in alto e permettono di vedere bene il paese e il Monte Rosa e altri tratti invece lungo il torrente Lys.

Al ritorno si passa nei pressi della Villa Margherita, dove veniva ospitata la Regina, con il suo bel parco con le piante monumentali.

La prima parte, che conduce dal castel Savoia al paese, era quello più frequentato dalla Regina Margherita.



Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini, tracciato GPS:

https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/passeggiata-della-regina/