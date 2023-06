Il Gran Paradiso Film Festival cerca volontari

Giunto alla 26esima edizione, il Gran Paradiso Film Festival apre le sue porte ai giovani tra i 18 e i 29 anni, appassionati di montagna, natura e cinema, ma anche solo desiderosi di vivere dall’interno la macchina organizzativa di un grande evento culturale.

Contribuire in qualità di volontario darà infatti la possibilità di partecipare alla realizzazione dell’evento e di conoscere da vicino una grande manifestazione cinematografica come parte attiva dello staff. Ai volontari potranno soggiornare gratuitamente a Cogne godendo della splendida cornice naturalistica e delle numerose attività sportive che il Parco Nazionale del Gran Paradiso ha da offrire.

Nato nel 1984, il Gran Paradiso Film Festival è un festival internazionale dedicato al cinema naturalistico e una delle più importanti manifestazioni cinematografiche della Regione Autonoma Valle d’Aosta. Il Festival ha l’obiettivo di contribuire alla diffusione del cinema naturalistico, di approfondire la conoscenza del patrimonio naturale e di far maturare una sensibilità di pieno rispetto per l’ambiente. Per ulteriori informazioni https://www.gpff.it/

Il Festival si svolgerà a Cogne dal 24 al 29 luglio 2023. La partecipazione volontaria sarà richiesta durante tutto il periodo di svolgimento, con turni di 4-6 ore nella fascia pomeridiana o serale.

Durante lo svolgimento dell’evento, i volontari soggiorneranno gratuitamente presso l’ostello B&B La Mine: https://ostellolaminecogne.it/

Si cercano persone che manifestino buone attitudini relazionali e spirito di adattamento. Ai partecipanti verrà data in omaggio una t-shirt Montura.

La richiesta di adesione dovrà avvenire compilando l’apposito form online disponibile sul sito www.grand-paradis.it, in cui sarà possibile esprimere una preferenza tra le varie attività proposte. Dovrà inoltre essere allegato un pitch di massimo un minuto, nel quale il candidato dovrà presentarsi brevemente, spiegando le motivazioni che lo portano a richiedere la partecipazione all'evento. In fase di valutazione, saranno tenute in considerazione le eventuali esperienze pregresse e il livello di conoscenza delle lingue inglese/francese.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 20/06/23 e verranno ammessi un massimo di 6 volontari.