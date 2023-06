Festa della Musica ad Aosta all'insegna del sodalizio con "Celtica"

Anche nel 2023 l’Amministrazione comunale ha aderito ufficialmente al circuito nazionale e internazionale delle città partner della Festa della Musica, e propone per il 21 giugno, tradizionale ricorrenza della Festa e giorno del solstizio d’estate un concerto realizzato in collaborazione con l’associazione “Clan Mor Arth – Clan della Grande Orsa” organizzatrice di “Celtica Valle d’Aosta”.

Quest’anno, dunque, l’appuntamento con la Festa della Musica, giunta alla 29esima edizione, si intreccerà con la 27/a festa di musica, arte e cultura celtica “più alta d’Europa” in calendario 28 giugno al 2 luglio nella storica location del bosco del Peuterey nel comune di Courmayeur, dando vita a un’anteprima di due concerti (oltre a due esibizioni) in programma ad Aosta.

Il 21 giugno alle ore 17,30 in piazza Chanoux si esibirà il trio “David Pasquet 3”, creata dallo stesso musicista bretone insieme a Konogan an Habask al Binioue a Janyce Heintre. Il concerto, gratuito e ad accesso libero, permetterà al pubblico aostano di apprezzare le composizioni di musica elettronica con forti radici nella tradizione bretone dell’ultimo album della formazione, “3”, pubblicato all’inizio del mese di marzo.

Il giorno successivo alle ore 20,30 sarà la volta di uno dei più importanti artisti a livello internazionale della scena della World Music, Alan Stivell, esibirsi con la sua arpa nella Chiesa di Sant’Orso. L’ingresso sarà libero su prenotazione (il sistema verrà comunicato nei prossimi giorni).

Infine, nel pomeriggio di venerdì 30 giugno le strade del centro di Aosta saranno percorse da due ensemble formidabili e caratterizzati da performance di grande impatto visivo e sonoro, seppur molto diversi quanto a provenienza geografica, stile e modalità espressive: la pipe band “Celtic Knot Pipes and Drums”, formazione di cornamuse e percussioni tradizionali scozzesi, e il gruppo colombiano di percussioni e danza “Aainjaa”, già ospiti ad Aosta lo scorso anno.

La Festa della Musica, nata in Francia nel 1982, ha visto i suoi primi sviluppi in Europa nel 1985 in occasione dell'anno europeo della Musica. A partire dal 1995 gli organismi pubblici e privati sono co-organizzatori di una Festa europea della Musica, ogni 21 giugno con l’obiettivo di testimoniare, attraverso un avvenimento comune, la volontà di favorire una migliore conoscenza delle realtà artistiche attuali dei propri Paesi, e di sviluppare scambi in ambito musicale tra gli Stati dell’Unione europea e della grande Europa.

Commenta l’assessore alla Cultura, Samuele Tedesco: «Abbiamo verificato, e il concerto “sold out” del primo maggio al teatro Splendor è stata l’ultima dimostrazione, come la città e i suoi abitanti desiderino grandi eventi, spettacoli e manifestazioni dopo gli anni della pandemia che avevano pressoché azzerato l’offerta di proposte culturali e di occasioni di svago. Per questo motivo siamo particolarmente soddisfatti di essere riusciti a realizzare il sodalizio con “Celtica” nell’ambito della festa della Musica, così da ospitare nel capoluogo l’evento principale del festival di arte e cultura celtica della Val Vény che, per la sua importanza ormai consolidata negli anni, si presta efficacemente a promuovere l’immagine di Aosta anche a livello europeo realizzando un incrocio di culture che è, poi, il senso della festa che si celebra il 21 giugno a livello continentale».