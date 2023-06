Dai veicoli commerciali ai viaggi: il noleggio è sempre la soluzione vincente

Negli ultimi anni il settore dell'automotive è cambiato in maniera significativa, merito del noleggio a lungo termine, che nel 2022 ha registrato numeri assolutamente interessanti, con un +15,8%, e un numero di contratti che supera nettamente i 600mila, tra privati e aziende. Un risultato assolutamente al di là di ogni aspettativa, che mostra non solo un mutamento evidente del mercato, ma anche una tendenza a considerare sempre di più il noleggio come una formula vincente.

Scegliendo il noleggio come alternativa al possesso, si ha la certezza di avere a disposizione veicoli sempre nuovi e performanti, un fattore assolutamente da non trascurare, in particolare per aziende e piccole medie imprese. Ma anche per i privati, il noleggio rappresenta la soluzione migliore, in qualsiasi circostanza. Che si tratti di un viaggio, oppure di un trasloco o, ancora, di una situazione particolare in cui si ha la necessità di utilizzare un veicolo diverso da quello che già si possiede, il noleggio resta sempre l'opzione più vantaggiosa.

Quello del renting, però, è un settore davvero vasto, e si corre il rischio di perdersi tra le diverse offerte che le numerose agenzie propongono. Ecco perché è importante rivolgersi ad un partner affidabile e dalla comprovata esperienza, come Maggiore, che offre servizi di noleggio auto flessibili e convenienti, in grado di andare incontro ad ogni esigenza del cliente, che si tratti di un'azienda o di un privato.

Maggiore è in grado di proporre soluzioni di noleggio a breve e a lungo termine, con contratti annuali e mensili, ma anche giornalieri, oppure formulati in base alle richieste di ogni singolo cliente. Negli ultimi anni, infatti, sempre più persone scelgono di noleggiare il proprio veicolo per effettuare spostamenti anche brevi, compresi in un arco temporale ridotto.

Il noleggio a breve termine, infatti, è perfetto per viaggi di lavoro o per vacanze mordi e fuggi, per partire davvero senza stress, con la sicurezza di poter usufruire di tutti i vantaggi che questa formula prevede. Nel contratto, infatti, sono comprese tutte le spese accessorie e quelle imprescindibili, con in più l'assistenza stradale attiva durante l'intera durata del noleggio. Maggiore, poi, grazie alla presenza di numerose filiali in tutto il territorio nazionale, è in grado di offrire ai suoi clienti la possibilità di ritirare il veicolo comodamente, presso i principali scali ferroviari e aeroportuali della Penisola, per poi poterlo restituire comodamente presso una sede differente da quella di partenza.

Dal piccolo trasloco ai viaggi, dalla logistica al trasporto locale, Maggiore è sempre in grado di proporre soluzioni di mobilità intelligenti e flessibili, perfette per ogni esigenza.