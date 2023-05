31 maggio Giornata Mondiale Senza Tabacco >>> FIRMA LA PETIZIONE

L’obiettivo di questa iniziativa è raccogliere 1 milione di firme a livello europeo entro il 15 gennaio 2024, per vietare la vendita di tabacco e prodotti a base di nicotina a partire dai cittadini europei nati dopo il primo gennaio 2010.

Utopia? No, è già una realtà in Nuova Zelanda, il primo Paese ad aver approvato una legge a tutela dei più giovani, vietando la vendita di sigarette a tutti i nati dopo il 2009. Aiutaci a renderla realtà anche in Italia!

FIRMA LA PETIZIONE al seguente link https://bit.ly/3WUXgGt

La lotta al fumo è uno dei cardini fondamentali della LILT. Per questo ogni anno, in occasione del 31 maggio, Giornata Mondiale Senza Tabacco indetta dall’OMS fin dal 1988, siamo protagonisti di forti campagne di sensibilizzazione.



Il fumo resta la seconda causa di morte nel mondo con 8 milioni di vittime l’anno e, in Italia, un trend in crescita del consumo di sigarette tra le donne (5,8 milioni sono le fumatrici) e le ragazze. I dati sui consumi delle sigarette elettroniche, delle puff bar e dei prodotti a tabacco riscaldato non bruciato continuano ad aumentare tra i più giovani.



Per salvare le nuove generazioni e contrastare i danni ambientali causati dal fumo, LILT ha aderito alla petizione dell’Unione Europea lanciata a inizio 2023, che ha l’obiettivo di creare la prima generazione libera dal tabacco entro il 2030.



Aiutaci a creare la prima generazione smoke free.

