Radio Deejay emittente ufficiale della 1000 Miglia 2023

(Adnkronos) -

Radio Deejay è la Radio partner della 1000 Miglia 2023. Lo annuncia l'emittente con una nota. "Dall’11 al 17 Giugno, Deejay sarà la voce ufficiale della Corsa più bella del mondo, a partire dalle giornate pre-gara a Brescia e lungo le 5 tappe che attraverseranno l’Italia lungo il tradizionale percorso da Brescia a Roma e ritorno. Speaker e talent di Deejay accompagneranno tutte le attività della settimana, dando voce alle emozioni dei protagonisti e del pubblico incontrato lungo il percorso e nelle città di arrivo di tappa. Intrattenimento, musica e animazione live al Villaggio di Brescia e racconto al seguito della Corsa con Rudy Zerbi che, al volante dell’auto Deejay lungo il percorso, sarà affiancato ogni giorno da una voce diversa: collegamenti live e racconto dall’interno di uno degli eventi italiani più famoso e apprezzato al mondo".

Le tappe: domenica 11 Giugno dalle 16:30, Lunedì 12 e Martedì 13 Villaggio Brescia, Piazza Vittoria; martedì 13 Giugno - Tappa 1: Dopo la partenza da Viale Venezia e aver accarezzato il Lago di Garda, attraversato Verona, Ferrara, Lugo e Imola, il convoglio concluderà la prima tappa a Cervia-Milano Marittima. Mercoledì 14 Giugno - Tappa 2. La seconda giornata sarà caratterizzata dal passaggio a San Marino, Senigallia, Macerata con sosta pranzo, Fermo e Ascoli Piceno e dalla sfilata finale in via Veneto a Roma. Giovedì 15 Giugno - Tappa 3. La terza tappa risalirà dalla Capitale proponendo il pranzo in gara nella spettacolare Siena, proseguirà verso Pistoia, il Passo dell’Abetone, Modena e Reggio Emilia e terminerà a Parma. Venerdì 16 Giugno - Tappa 4.

Il quarto giorno, dopo Stradella e Pavia, la Corsa raggiungerà il Piemonte con pranzo ad Alessandria, poi Asti e Vercelli e, via Novara, si dirigerà verso il centro di Milano che ospiterà l’ultima notte di gara. Sabato 17 Giugno - Tappa 5. Nella quinta giornata, dopo il saluto a Bergamo, città gemella di Brescia quale Capitale della Cultura 2023, e il transito dalla Franciacorta, la 1000 Miglia 2023 si concluderà a Brescia in tarda mattinata con un circuito cittadino prima della passerella finale sulla pedana di Viale Venezia e del pranzo di chiusura. In serata, l’arrivederci al 2024 con la notte bianca della Freccia Rossa, la 1000 Miglia The Night che concluderà l’intensa settimana.