Noleggio auto a lungo termine, a chi spetta la manutenzione dei veicoli?

Il noleggio auto a lungo termine si sta affermando come una delle soluzioni alternative all’acquisto di una nuova vettura, sempre più gettonata tra i guidatori.

Le ragioni possono essere facilmente intuibili, se si pensa a un vantaggio economico, nel lungo periodo, in termini di costi, specie se si propende a cambiare vettura con una certa frequenza.

Allo stesso modo, il noleggio a lungo termine permette di essere sollevati da tanti adempimenti, che normalmente sono in capo ai titolari di un veicolo di proprietà, come la manutenzione ordinaria, straordinaria, la revisione obbligatoria, il pagamento del bollo, la polizza auto e il cambio gomme.

Buona parte di questi servizi sono, invece, in capo alla società di noleggio e inclusi nella quota di canone da corrispondere ogni mese.

A tal proposito, però, dilaga ancora una certa confusione a proposito di chi si deve occupare di cosa e a quali spese.

Non a tutti è chiaro, infatti, quali servizi sono normalmente inclusi in un contratto di noleggio e chi deve sostenerne le spese.

Prima di chiarire questo aspetto, vale la pena precisare che ogni società decide arbitrariamente quali servizi includere nel contratto standard e quali inserire a titolo opzionale, con una maggiorazione della quota.

La prima fonte di informazioni e chiarimento, dunque, dovrà essere la società a cui ci si rivolge.

Per questa ragione, è sempre opportuno affidarsi a compagnie storiche e ben avviate nel settore, come Rent4you, quando si pensa al noleggio auto a lungo termine.

Società storiche, come Rent4you, collaudate e con tanti anni di esperienza alle spalle, sono in grado di proporre formule chiare e trasparenti ai propri clienti, orientandoli verso la soluzione più idonea alle loro esigenze.

In questo modo, è anche più facile, per quest’ultimo, sapere ancor prima di sottoscrivere il contratto, quali adempimenti saranno in capo alla società e quali, invece, a carico proprio.

In linea di massima, tra i servizi inclusi nella quota, ci sono la polizza auto, il bollo e la manutenzione ordinaria, che corrisponde con la revisione obbligatoria per legge.

Questa, in particolare, può prenotarla presso l’officina convenzionata, anche attraverso una comoda App, prima di consegnarla e far effettuare la revisione.

I costi sono a carico della società e vengono dilazionati nella quota parte che dovrà corrispondere il cliente, nel canone mensile.

La manutenzione straordinaria, invece, segue una logica diversa. Avviene sempre presso l’officina convenzionata e può seguire la stessa procedura di quella ordinaria, ma, in merito ai costi, bisogna fare riferimento alla garanzia della vettura, rilasciata dalla concessionaria.

Se l’avaria rientra tra le spese coperte dalla garanzia, allora il cliente non sosterrà alcuna spesa, al contrario, se dipendono dall’incuria o dalla responsabilità del cliente, allora le spese verranno addebitate a carico suo.

Per ciò che concerne le gomme, di solito, il cambio con le gomme invernali è a carico della società, mentre quelle per usura o danneggiamento potrebbero ricadere sul cliente.