Calore di lana e profumo di resina. La montagna delle donne

Tredici storie, tredici donne, tredici montagne, o forse una sola.

Donne molto diverse tra loro accomunate però da almeno due cose: l’amore per la montagna e la capacità di seguire i propri sogni e le proprie passioni, accettando sfide e accantonando compromessi. dopo aver raccontato l’universo femminile delle guide alpine, Chiara Todesco continua a indagare i mestieri delle donne nelle terre alte, muovendosi tra Alpi e Appennini.

C’è Eleonora, che abbandona il mondo del teatro per gestire un rifugio in Abruzzo c’è lotte, che a sessant’anni decide che quello che vuole è un roseto d’alta quota c’è Roberta, che proprio non riesce a vivere in pianura… e tante altre.

In un mondo in cui le donne devono sempre e ancora fare di più, dimostrare di più, lavorare di più dei colleghi uomini, spesso per essere riconosciute di meno, raccontare declinando al femminile un mondo che è stato soprattutto appannaggio degli uomini è più che mai attuale. come scrive nella prefazione Irene Borgna: «…verrà il giorno in cui potremo godere di una raccolta di storie coraggiose e interessanti a prescindere dal genere, racconti di donne e uomini che sfidano le convenzioni e provano a inventarsi una vita che somigli ai loro sogni. Ma quel giorno non è oggi».

E queste storie ci accompagnano a scoprire un mondo che non fa notizia, ma che scalda il cuore e profuma di resina. (fonte La Libreria la Montagna è una libreria indipendente specializzata in pubblicazioni dedicate alla montagna)