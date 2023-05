Distretti del commercio: quali opportunità per la Valle d'Aosta?

Che cosa sono i Distretti del commercio? Che cosa prevede la proposta di legge "Disciplina e interventi a sostegno dei distretti del commercio" presentata dal Gruppo consiliare Lega Vallée d'Aoste? Quali opportunità potranno aprirsi per il commercio nella nostra Regione?

Di questo e molto altro parleremo martedì 30 maggio alle 20.30 presso l'ex Hotel Londres di Châtillon. Una serata organizzata dal Gruppo consiliare della Lega per approfondire la proposta di legge ma anche per raccogliere eventuali suggerimenti e proposte per adattarla al meglio alla realtà valdostana. A moderare l’incontro, aperto a tutti, saranno i Consiglieri regionali Christian Ganis e Simone Perron.