Quando parliamo del servizio di noleggio pullman 20 posti parliamo di un argomento assolutamente interessante e lo è sempre ma lo è ancora di più in alta stagione e già ci siamo a partire da Pasqua, perché ci possono essere gruppi di 20 persone appunto che per vari motivi hanno bisogno di un pulmino e in realtà più che avere bisogno di un noleggio pullman hanno bisogno di un noleggio con conducente perché hanno bisogno di una persona che li accompagni in varie tappe sia all'interno del nostro Paese che anche all'estero.

E quindi ad esempio possiamo parlare di quelle persone che fanno parte di un gruppo scout o che fanno parte di una parrocchia che vogliono organizzare un viaggio in pullman ed è chiaro che è molto difficile che tra questo gruppo di venti persone ci sia qualcuno che si voglia prendere la responsabilità ammesso che ne abbia la patente che lo sappia fare di guidare il pulmino e quindi stressarsi nelle varie destinazioni.

Ed è per questo che dicevamo sopra che comunque in genere si parla di un servizio di noleggio pulmini con conducente e quindi con un autista che ci accompagnerà e ci aiuterà in tutto quello di cui possiamo avere bisogno

Se da una parte è vero che ci sono varie agenzie di noleggio che offrono questo servizio e quindi ci mettono a disposizione un parco dei pulmini e di pullman è molto ampio ne possiamo scegliere in base alle esigenze, è vero anche che ora ci troviamo in alta stagione la richiesta è molto alta e quindi non dobbiamo dare per scontato che troviamo quello che vogliamo trovare se non ci muoviamo con un certo anticipo e se non abbiamo le idee chiare da questo punto di vista.

Dobbiamo stanziare un budget prima di informarci su un servizio di noleggio pullman

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte dobbiamo stanziare un budget prima di informarci su un servizio di noleggio di un pullman e quindi questo budget riguarda le possibilità di spesa che abbiamo per quanto riguarda il gruppo di venti persone che comunque dovrebbe dividersi la tariffa da pagare e quindi chiaramente in partenza è già una situazione abbastanza conveniente.

Certo è che le tariffe che incontreremo dipendono come già dicevamo nella prima parte da quanto tempo prima prenotiamo, nel senso che non ci possiamo aspettare di prenotare all'ultimo minuto e trovare le offerte convenienti a parità di servizi perché quello è molto difficile che possa succedere.

Poi per quanto riguarda il preventivo possiamo andare a parlare con varie agenzie di autonoleggio e farci fare tanti preventivi finché non troviamo uno che ci convinca, e all'interno dello stesso ci devono essere tutte le voci di spesa che dipendono anche dalle itinerario che dobbiamo fare con questo pullman, e e non è la stessa cosa se rimaniamo in Italia o se per esempio dobbiamo andare all'estero, perché in quest'ultimo caso è chiaro che le tariffe possono essere molto più alte in poche parole.