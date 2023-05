La semaine de 4 jours pour attirer les employés

Après un test de plusieurs mois, une soixantaine d'entreprises britanniques comptent adopter pour de bon la semaine de travail de 4 jours. En France, certaines ont pris le virage il y a plusieurs années déjà. À la clé, selon elles, des performances à la hausse et des employés plus heureux.

Travailler moins, gagner autant, produire plus. L'équation fait rêver au moins autant qu'elle semble insoluble. Et pourtant : au Royaume-Uni, une soixantaine d'entreprises se sont prêtées au jeu pour un test, mené de juin à décembre 2022. Un test plus que concluant, puisque neuf sociétés sur dix se disent certaines de garder ce rythme, selon un communiqué publié par l'ONG 4 Day Week Global, organisatrice de l'expérimentation en lien avec, notamment, les universités de Cambridge et Boston College.

Une expérience similaire, menée en Islande de 2015 à 2019, a impliqué 2500 actifs, passés de 40 à environ 35 heures, sur quatre jours, sans réduction de salaire. Bilan : «un succès retentissant», d'après deux think tanks britannique et islandais, avec une réduction du stress, un meilleur équilibre vie pro - vie perso et une productivité constante, voire en augmentation. Des résultats prometteurs qui provoquent le débat dans d'autres pays, comme en Espagne, qui a ouvert la voie à des tests similaires en mars dernier.

Les pionniers de la semaine de 4 jours

En France aussi, certaines entreprises se sont lancé le défi, comme le portail de recherche d'emploi et d'informations sur le travail Welcome to the Jungle. «On s'intéresse à l'équilibre vie pro - vie perso, mais on estimait que les RTT et les congés payés n'étaient pas une solution suffisante», explique Jérémy Clédat, son fondateur. Pour lui, la vraie question, c'est celle du rythme de travail. En juin 2019, les 100 salariés de l'entreprise ont donc vu leur temps de travail réduit pour un test de six mois. «On ne passe pas au 4/5e mais au 4/4e. On estime que c'est ce qui doit être le rythme normal, donc il était clair dès le départ qu'on ne touchait pas aux salaires», précise le chef d'entreprise. Avant de parvenir à cette décision, la direction de Welcome to the Jungle a fait appel à un cabinet de conseil, un neuroscientifique, un data scientist et une spécialiste des rythmes de travail, tous chargés de mesurer précisément l'impact de la semaine de 4 jours.

Qui, selon leurs conclusions... est dans un premier temps négatif. «Un mois après le début du test, on a constaté une baisse de performance globale de 20%. On a travaillé pour résoudre ça et, six mois plus tard, on était au-dessus de notre niveau quand on travaillait 5 jours.» Pari réussi : une charte, signée par les représentants du personnel, entérine ce nouveau rythme de travail. Qui ne repose que sur une organisation efficace, à en croire Jérémy Clédat.