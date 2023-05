Blitz ambientalisti a Roma, carbone vegetale nella Fontana di Trevi

(Adnkronos) - Nuovo blitz degli ambientalisti a Roma. Alle 11.30 quattro persone legate alla campagna Non paghiamo il fossile, promossa da Ultima Generazione, hanno versato carbone vegetale diluito in acqua nella Fontana di Trevi per chiedere di interrompere immediatamente i sussidi pubblici a tutti i combustibili fossili, "causa - viene sottolineato in una nota degli attivisti - della crisi climatica che in questi giorni ha investito l’Emilia Romagna e le Marche, devastandone il territorio, mietendo 14 vite, costringendo 10.000 persone ad abbandonare le proprie case e lasciando senza luce altre 28.000". Immediato l’intervento delle Forze dell’ordine, che alle 11.45 hanno portato via gli attivisti.

"Basta con queste assurde aggressioni al nostro patrimonio artistico - scrive su Twitter il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri - Oggi imbrattata la Fontana di Trevi. Costoso e complesso il ripristino, sperando che non ci siano danni permanenti. Invito gli attivisti a misurarsi su un terreno di confronto senza mettere a rischio i monumenti".