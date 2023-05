Visita dell’Assessore Sapinet presso la sede della Fondazione Montagna Sicura – Montagne Sûre

Nel corso dell’incontro il Segretario generale della Fondazione, Jean Pierre Fosson ha avuto modi di illustrare le molteplici attività e i progetti in corso di realizzazione.

“L’attività svolta dalla Fondazione è importante non solo in un’ottica di studio dei fenomeni e delle problematiche concernenti l’ambiente di montagna e i suoi cambiamenti – afferma l’Assessore Sapinet - ma anche attraverso una stretta collaborazione con le strutture dell’Amministrazione regionale per il puntuale monitoraggio di alcune criticità. L’Assessorato continuerà a confrontarsi con la Fondazione per vigilare costantemente sulle criticità e su tutte quelle azioni messe in campo al fine di tutelare al meglio il territorio montano”.

La visita è stata anche l’occasione per un sopralluogo con i tecnici della Fondazione presso la postazione di monitoraggio del ghiacciaio di Planpincieux in Val Ferret la cui evoluzione è monitorata attraverso l’utilizzo di un sistema ottico ad alta risoluzione.