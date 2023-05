Papa Francesco: "In Emilia Romagna disastro impressionante"

Di Marco Mancini

Papa Francesco ha espresso vicinanza per l'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna.

In un telegramma inviato al presidente della CEI, il Cardinale Matteo Maria Zuppi, il Pontefice assicura la sua preghiera per le vittime e parla di disastro impressionante, ringraziando quanti si stanno adoperando per i soccorsi.

Finora 9 i morti accertati nel disastro, almeno 20.000 le persone sfollate.

Nel telegramma il Papa assicura la propria vicinanza spirituale, insieme a quella del Segretario di Stato, il Cardinale Parolin.