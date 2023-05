Botta e risposta Trudeau-Meloni sui diritti Lgbt in Italia

Botta e risposta gelido sui diritti Lgbt tra il primo ministro del canadese Justin Trudeau e la premier italiana Giorgia Meloni nel corso del bilaterale che si è tenuto stamattina a Hiroshima prima dell'avvio dei lavori del G7. Secondo i media presenti alla prima parte del faccia a faccia, Trudeau si è detto "preoccupato da alcune" delle posizioni "che l'Italia sta assumendo in merito ai diritti Lgbt". La premier, si legge nella nota canadese, "ha risposto che il suo governo sta seguendo le decisioni dei tribunali e non si sta discostando dalle precedenti amministrazioni".

Secondo quanto riportato da alcune fonti italiane, quella di Trudeau sui diritti Lgbt è stata una frase "sorprendente" per Meloni. L'incontro a margine del G7, infatti, era stato preparto dalle due diplomazie e il tema non era uno degli argomenti chiave del bilaterale. La presidente del Consiglio, ribadiscono le stesse fonti, ha risposto a Trudeau che non è cambiato nulla e non c'è nulla di cui preoccuparsi. Un episodio cominciato e finito lì nella fase iniziale dell'incontro, che è andato bene. Si è passati, sottolineano le stesse fonti, rapidamente ad altro.



Il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, ha duramente attaccato la presidente del Consiglio per la sua posizione sui diritti Lgbt: "Da italiano e da europeo sono sinceramente imbarazzato. Siamo nel 2023, al G7, tra i grandi del mondo, e ancora dobbiamo essere richiamati per i diritti negati alla comunità Lgbti+". Magi ha continuato dicendosi imbarazzato "perché rispetto al Canada e a un premier liberale, quale è Justin Trudeau, che nel corso della sua amministrazione ha legalizzato la cannabis, l'Italia è il buco nero d'Europa sui diritti. Imbarazzato per le persone LGBTI+ che vivono in Italia e per l'isolamento internazionale a cui il governo Meloni sta relegando il nostro Paese".

Anche il deputato Pd Alessandro Zan, responsabile diritti della segreteria dem, è intervenuto via social attaccando la premier italiana. "Trudeau ha espresso preoccupazione a Meloni per la situazione dei diritti lgbtqia+ in Italia - si legge in un suo tweet - Meloni farebbe bene a ricordare che al G7 non c'è Orban, non c'è Duda, ci sono i leader del mondo occidentale dove i diritti sono patrimonio comune. Quella fuori posto è solo lei". Sempre sui social, Laura Boldrini, deputata del Partito Democratico, si è chiesta: "Perché stupirsi se Trudeau nell'incontro con Meloni si dice preoccupato per le posizioni sui diritti Lgbt, quando la destra ha affossato il Ddl Zan? Questo governo oscurantista, che non riconosce i diritti, danneggia l'immagine dell'Italia "in tutto il globo terracqueo". .