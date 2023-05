Finaosta SpA cerca un responsabile dell’Area Istruttorie Credito

Per partecipare alla selezione, si richiede il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o la laurea in materie economiche o in giurisprudenza. Se il candidato è diplomato, deve aver posseduto poteri deliberativi in ambito creditizio in banche o intermediari finanziari per almeno cinque degli ultimi otto anni; per i candidati laureati, si richiede di aver posseduto poteri deliberativi in ambito creditizio in banche o intermediari finanziari per almeno due degli ultimi cinque anni. La figura, un quadro direttivo di quarto livello, sarà assunta a tempo indeterminato. L’azienda si riserva di procedere a ulteriori assunzioni attingendo dalla graduatoria approvata al termine degli iter selettivi.