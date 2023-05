La Tsapletta diventa quadrimestrale il numero di aprile nelle edicole di Courmayeur

Il tema della sostenibilità torna nelle pagine del periodico della biblioteca comunale con un articolo che ripercorre il progetto Life, che già negli anni Novanta cercava di porre attenzione a ridurre l’impatto del traffico sulle valli, tema attualissimo, così come progetti contemporanei, come il Courmayeur Cli-mate Hub, presentato alla popolazione il 28 marzo scorso e che, nelle sue diverse declinazioni e azioni, cerca di guardare al futuro in questa prospettiva e non solo. Un articolo ne ripercorre i punti salienti soffermandosi sulle ultime novità e le attività che coinvolgeranno la popolazione e non solo nelle pros-sime settimane.





Tra gli articoli che potranno essere approfonditi figurano il progetto E-bike Mont-Blanc, un nuovo percorso che unirà con le due ruote Courmayeur e Chamonix. Si parla poi della prossima nomina di Courmayeur a “Comune Gentile”, degli Stati generali del mondo del lavoro della montagna e delle riflessioni emerse nel convegno realizzato ai piedi del Monte Bianco.

E ancora, per le pagine legate alla tradizione e territorio, protagonisti “Les petits Badochys, i bambini portavoce di tradizione e identità”, il racconto di Zio Nanni, la storia di una famiglia di Courmayeur.

Lo sport non manca e la Tsapletta ricorda che quest’anno si celebrano i 50 anni di storia del Velo Club Courmayeur.





Tra i tanti argomenti trattati e articoli questa volta un bel approfondimento storico, firmato Césarine Pavone, ripercorre tra ricordi e foto storiche, la nascita e l’evoluzione del tennis a Courmayeur.

E non poteva mancare un ricordo del compianto Renato Petigax, una guida alpina che sapeva mettere al centro le persone e la montagna, a firma di Guido Andruetto.





La Tsapletta, periodico culturale della biblioteca di Courmayeur, offre poi tanti altri articoli tutti da leggere e scoprire in questo numero che come sempre è possibile scaricare in formato PDF anche dal sito del Comune di Courmayeur, alla sezione “Biblioteca - La Tsapletta”.