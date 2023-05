CHANOUX OU' CHABOD

Je voudrais soumettre à l’opinion publique un article qu’avait écrit M. Aimé Chenal, (auteur avec M. Vautherin du dictionnaire de Patois) sur un numéro de « Le Flambeau » de l’année 1968, pour fixer dans la mémoire le juste poids qui ont eu Chanoux et Chabod, ces deux personnages qui en quelque manière ouvrent des pensées qui divisent l’opinion publique.

Cet article avait provoqué en ce temps-là plusieurs polémiques, sûrement parce l’auteur avait sans doute dit la vérité. Il convient avant tout de préciser que seul Chanoux naquit à Valsavarenche, tandis que Chabod est né à Aoste, compte tenu que presque tout le monde reporte par erreur que tous les deux sont nés à Valsavarenche.

L’article s’adresse au lecteur en expliquant que «il est une habitude devenue désormais courante, dans les milieux de la presse quotidienne italienne, de cuisinier Frédéric Chabod dans toutes les sauces et de nous le présenter comme un des plus grands hommes politiques valdôtains de la première moitié du Xe siècle […] De Chanoux, qui pourtant fut le père de notre Autonomie», parce qu’il était sur le champ de bataille depuis le début des années 20, en première ligne en luttant en première personne contre le régime pour défendre les droits du Peuple Valdôtain et de tous les peuples, «pas un seul traître mot».

«Pour comprendre le rôle que Chanoux et Chabod ont joué dans les événements qui ont porté la Vallée d’Aoste à son actuelle autonomie, il faut se mettre d’accord sur la signification de certains mots-clé, qui guident désormais et perméabilisent la politique des États monocentriques et au nom desquels on s’aime ou l’on se tue depuis des nombreux siècles». Il y a avant tout, l’habitude de confondre les mots État, Nation et Patrie.

Ça suffit d'entendre la propagande de tous les jours qui nous arrive des politiciens pour se rendre compte de la confusion qui règne dans leur tête à l’égard de ces trois mots. Les uns en font des synonymes, d’autres distinguent entre Nation et État et non entre Patrie et Nation. Nous convenons alors que pour eux l’idée d’État prime celle de Nation, et l’idée de Nation est assimilée à l’idée d’État. L’idée de Nation pour Chanoux est définie «un groupe humain, généralement assez vaste, qui se caractérise par la conscience de son unité et la volonté de vivre en commun, c’est-à-dire une union de tous les individus ayant une même langue et un même sang.

Naturellement les Nations tendent à devenir des États, et les États devaient être des Nations. C’est au nom de ce principe que l’Italie s’est formée en un seul État… Disons franchement, que nous croyons ce principe, que l’État doit coincider à la Nation, absolument illogique.» L’État, au contraire, est un groupement humain fixé sur un territoire déterminé, soumis à une même autorité (souveraine au regard du droit constitutionnel) et pouvant être considéré comme une personne morale.

L’État ce sont avant tout les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, militaires, et toute l’organisation qui émane. L’État est essentiellement basé sur un élément: la force, la force qui oblige les membres de l’organisation étatique à vivre selon des règles, soit des lois, que l’État a fixées pour la réglementation des appétits individuels et pour leur coordination dans les intérêts collectifs.

L’élément droit, loi, vient ensuite. (…) La loi est en effet la codification d’une organisation spéciale des intérêts moraux et économiques d’un pays à un moment donné de l’Histoire. La loi est faite par une classe : celle qui domine à ce moment-là le pays. Elle est aussi faite pour cette classe. Qu’on ne se fasse pas des illusions: la loi n’est jamais complètement juste, «aequa».

Elle ne peut jamais l’être, parce que l’homme lui-même n’est jamais juste complètement. Il y eut un seul homme juste dans l’Histoire et il a été crucifié. Cela n’empêche pas à tout homme de constater que toutes les lois peuvent être améliorées, non pas dans le sens absolu mais relativement à un moment donné de l’Histoire d’un peuple. Et toute la fermentation des peuples de tout temps et en tout lieu, toutes les révolutions ont constamment ce but : transformer les lois afin qu’elles deviennent plus conformes aux intérêts contingents, momentanés de ces peuples ».

La Patrie: «La formation des patries est la résultante d’un nombre immense de facteurs (…) La patrie d’aujourd’hui n’est pas toujours la patrie de demain. Les patries changent à travers les siècles de nom et de forme. Elles se forment et puis disparaissent, elles s’étendent et se rétrécissent, par des phénomènes et peut-être même des lois, que l’individu, dont la vie est trop courte et dont les moyens d’examen des problèmes sociaux sont trop restreints, n’est presque jamais en degré de connaître exactement. (…) Il n’y a rien d’éternel, rien de surhumain dans la patrie. C' est un fait. Un fait social qui est la conséquence de la nature de l’homme.

Sa formation, sa destruction, sont soumises à des lois, tout comme sont soumis à des lois tous les faits humains. Dans toutes ces choses, l'homme a perçu une partie de la vérité, mais il n’a jamais pu connaître toute la vérité. Et c’est pour cela que les patries se forment et disparaissent, sans que l’homme puisse arrêter les événements. Essayons cependant d’examiner quelques éléments. Il faut avant tout que nous puissions contrôler le fait qu’une patrie existe en tant qu’elle a un esprit commun, qu’elle a une conscience, une âme, qu’elle crée une mystique.

L’Empire de Habsbourg, tout comme celui des Sultans, tout comme celui de Charles-Quint, sont tombés parce qu’il leur manquait cette âme, parce que la classe dominante n’avait pas pu s’identifier à tout le peuple et lui transmettre son âme: c’étaient des États, dont les motifs même économiques étaient profonds, mais qui n’étaient pas des patries. La Pologne est restée « patrie », même après la destruction de l’État polonais. Cette conscience commune qui est à la base de la patrie a un moyen de formation formidable dans la langue. Je le répète : la langue n’est pas un élément de la patrie, mais c’est un moyen de formation de cette conscience commune qui est l’élément primordial du sentiment de patrie.

Ce n’est pas un élément essentiel, parce qu’il y a des patries parlant plusieurs langues et il est des langues qui sont parlées dans plusieurs patries. (…) Cependant la langue est un moyen formidable de communication des idées et par son identité elle est un moyen par lequel se communique le plus souvent aussi la conscience commune de la patrie ».

Donc, on peut affirmer, par exemple, que l’Italie est formée de différentes nationalités (Valdôtaine, Sarde, Calabraise, Vénitienne, Lombarde, Piémontaise etc. etc, parce que à l’intérieur de ces Peuples existent encore des traditions, des dialectes, des cultures différentes), et donc il convient de distinguer l’idée de Nation qui implique une idée de spontanéité, au contraire de celle de l’État qui est une idée d’organisation qui peut être plus au moins artificielle.

Une nation peut survivre, même lorsqu'elle est partagée entre plusieurs États et un État peut regrouper plusieurs Nations. L’article de Chenal continue: «Il y a enfin encore un concept de minorité ethnique et linguistique, qui est une collectivité de race, de langue ou de religion, caractérisée par un vouloir-vivre collectif, englobée dans la population majoritaire d’un État dont ses affinités tendent à l’éloigner. Telle est bien, jusqu’à la preuve du contraire, la condition réelle du peuple Valdôtain, divers des autres peuples de la péninsule par son appartenance à la race alpine et non à la race méditerranéenne, par son langage franco-provençal et sa langue française, par ses traditions historiques et politiques toutes particulières et plus uniques que rares, par son vouloir-vivre autonome et son “maitre chez-nous”.

Telle était aussi, jusqu’à la preuve contraire, l’idée que Chanoux s’est faite de son peuple. Lorsque dans un écrit bien connu, il parle d’un peuple vaincu qui doit relever la tête, ce n’est pas seulement au régime fasciste qu’il s’adresse. Sa pensée va beaucoup plus loin. Il a pleinement conscience, dès ce moment-là, de la condition minoritaire du peuple valdôtain et des droits politiques qui en découlent lorsque l’ordre et la démocratie seront rétablis. Et il écrit non pas pour persuader le fascisme de cette réalité - il aurait été bien ingénu -, mais pour faire participer son peuple à cette réalité.

Dans la pensée politique valdôtaine de Chabod, rien de tout cela. L’autonomie n’est conçue que comme une simple et opportune concession du pouvoir central pour rétablir l’ordre menacé et conserver à l’Italie les “patrie frontiere”. En d’autres termes, on peut dire que Chanoux était pour la théorie du droit des peuples et Chabod pour celle de la raison d’État. C’est bien à cette dernière que sont inspirés les dirigeants du pouvoir central du dernier après-guerre, qui n’ont jamais voulu appliquer le Statut Spécial de la Vallée d’Aoste et qui, ainsi que tout porte à croire, ne l’appliqueront jamais. Mais il y a une autre circonstance qui distingue fondamentalement l’apport des deux hommes à l’autonomie valdôtaine.

C’est leur comportement dans la solitude Chabod arrive en Vallée d’Aoste pour prendre le pouvoir et il y réussit. Mais le peuple n’est pas satisfait du cours des événements. Il descend sur les places et le vexe publiquement. L’historien qui a tant réfléchi et tant écrit sur les peuples, démontre ici de n’en avoir qu’une pâle notion. Chabod ne comprend pas la “révolution” et ne peut supporter l’affront. Il ne peut pardonner pour la simple raison qu’il n’aime pas le peuple auquel il dit pourtant d’appartenir. Il part pour ne plus revenir. Chanoux eut lui-aussi son moment de solitude. Il est seul dans sa cellule, face à des bourreaux qui s'acharnent sur son corps. Il sait que personne n’aura l’audace de tenter la moindre action de guerre pour le délivrer. Son destin est désormais joué. Mais Chanoux aime son peuple. Il meurt en héros sans trahir le moindre de ses amis.

Un abîme sépare ainsi les deux hommes, parce qu’un esprit opposé et inconciliable les a animés, dans la bonne comme dans la mauvaise fortune. Chabod n’a été qu’un pâle et dévoué serviteur de ces nationalismes anciens et modernes sur lesquels il croyait s'ériger. Il est arrivé en Vallée d’Aoste lorsque tout était accompli. Il en est reparti lorsque le pays aurait eu besoin de ses fils les meilleurs pour consolider et embellir l’édifice désormais construit. Chanoux demeure parce qu’il nous a redonné le sens de l’honneur, le sens de l’espoir, le sens de notre état de peuple libre, le sens de nos destinées. Pour le dire en un seul mot, il demeure parce qu’il nous a aimés. Il demeure aussi parce que nous l’aimons. Il demeure comme un phare lumineux de nos libertés reconquises parce que, s’il est vrai que tout dérive de l’Être et que tout y retourne, l’Histoire, la vraie, n’est qu’un problème d’amour ».

Je veux conclure par la considération exprimée par Mgr. Joseph-Auguste Duc dans son Histoire de l’Église d’Aoste : «Les Valdôtains du Moyen Âge donnaient le nom de ʺpatrieʺ, non pas aux États plus ou moins grands de la Maison de Savoie, mais seulement à leur chère Vallée d’Aoste. Les faux patriotes de nos jours ont altéré le sens de ce mot ; on les voit prodiguer dans toutes les circonstances le nom sacré de patrie et le jeter à tous les vents. Nos aïeux, plus pratiques et moins portés à l’illusion, le réservait au pays qui les avait vu naȋtre, qui les vivifie de son air si pur et où ils avaient leurs intérêts. Ils savaient, eux, que là où la patrie ne prend pas corps dans la famille, dans la commune et son clocher, elle n’est qu’une abstraction, un mot que l’on exploite au profit de sa personne.»

Pour Pays d’Aoste Souverain Claudio Vicari