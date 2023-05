L’Assessore Caveri incontra il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle PP.AA. Massimiliano Fedriga

Oltre a confermare la condivisione dei temi ritenuti prioritari per le Politiche di sviluppo delle zone montane, e l’attenzione in merito alla ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane – FOSMIT annualità 2023, finalizzato alla promozione e realizzazione di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, attualmente in fase di definizione da parte del Dipartimento per gli affari regionale e le autonomie, l’Assessore Caveri ha concordato con il Presidente Fedriga sulla necessità che le Regioni e le PP.AA vengano coinvolte nel processo di predisposizione del Ministro per gli affari regionale e le autonomie, Roberto Calderoli, di una nuova legge sulla montagna.

“Nel corso dell’incontro - commenta l’Assessore Luciano Caveri - è stata confermato l’impegno comune della Valle d’Aosta e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per una collaborazione fattiva con il Ministro Calderoli per la realizzazione di politiche di sostegno e di valorizzazione dei territori montani che tengano conto del ruolo e delle competenze regionali, al fine di trovare risposte efficaci e concrete per lo sviluppo sostenibile di questi territori.”