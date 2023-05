Gli interventi prodigiosi della Mamma Celeste. Louis era cieco ma a Lourdes la Madonna lo ha guarito

Louis era un operaio cavapietre, che lavorava e viveva a Lourdes; soffriva per la perdita completa della vista dell’occhio destro in seguito ad un incidente di lavoro accaduto nel 1839 a causa dell’esplosione di una mina in una cava.

Era rimasto ferito all’occhio in modo irreversibile mentre suo fratello Joseph, presente al momento dell’esplosione, era rimasto ucciso nelle circostanze atroci che si possono immaginare.

<figure class="wp-caption aligncenter" style="width: 1200px" aria-describedby="caption-attachment-228287" id="attachment_228287"><figcaption class="wp-caption-text" id="caption-attachment-228287">La guarigione che ha segnato la storia di Lourdes</figcaption></figure>

Il racconto della guarigione è stato fatto dal medico di Lourdes Dottor Dozous, primo “esperto medico” di Lourdes, che ha raccolto la testimonianza di Louis:

“Appena Bernadette ha fatto sgorgare dal suolo della Grotta la fonte che guarisce tanti ammalati, ho voluto farvi ricorso per guarire il mio occhio destro. Quando quest’acqua è stata a mia disposizione, mi sono messo a pregare e, rivolgendomi alla Madonna della Grotta, l’ho supplicata umilmente di stare con me mentre lavavo il mio occhio destro con l’acqua della sua fonte… L’ho lavato e rilavato più volte, nello spazio di poco tempo. Il mio occhio destro e la mia vista, dopo queste abluzioni sono diventati ciò che sono in questo momento, eccellenti”.