"In alto mare. Paperelle, ecologia, Antropocene", alla Bilioteca Salvadori la conferenza

Giovedì 25 maggio, alle ore 20.30, presso la sala conferenze della Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta è in programma una conferenza dal titolo “In alto mare. Paperelle, ecologia, Antropocene” di Danilo Zagaria, biologo e divulgatore scientifico, finalista del Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica 2023, nell’ambito della rassegna “Il rumore dell’acqua”.

Nel corso della serata si parlerà del nesso tra i comportamenti umani e la necessità di salvaguardare l’ecosistema marino.

Il moderatore della serata sarà Jean-Pierre Fosson, segretario generale della Fondazione Montagna Sicura, che, tra le sue attività, monitora l’evoluzione dei ghiacciai valdostani e le conseguenze dei cambiamenti climatici.

L’autore affronterà il tema della protezione dell’ecosistema marino, prendendo spunto da un fatto realmente accaduto nel 1992, quando la nave portacontainer Ever Laurel, colpita da una

tempesta, riversò in mare 7200 confezioni di piccoli animaletti di plastica colorata, progettati per galleggiare. Un viaggio scientifico alla scoperta del mondo sottomarino e delle criticità che lo affiggono: innalzamento del livello di mari e oceani, riscaldamento globale dell’Artico, sfruttamento delle risorse e inquinamento da plastica; ma anche per capire come iniziare ad agire in maniera sostenibile.

L’incontro con Danilo Zagaria è il quarto appuntamento di una serie di conferenze che hanno come fil rouge l’acqua. “BiblioRencontres-Il rumore dell’acqua”, è il titolo della rassegna 2023 che nasce con il proposito di stimolare l’attenzione su una risorsa di vitale importanza e accrescere la consapevolezza delle persone sulle questioni a essa legate.

Danilo Zagaria si occupa di libri di scienza e animali su diverse testate giornalistiche, fra cui “La Lettura” del Corriere della Sera, “Il Tascabile” e il magazine di Treccani.

Da diversi anni organizza attività culturali dedicate alla divulgazione scientifica e alla promozione della lettura e della scrittura a Torino e in Italia.

Ha partecipato in veste di divulgatore e speaker a diverse edizioni dei seguenti eventi culturali: Salone del Libro di Torino, Salone Off, Mantova Food&Science Festival, Strambinaria/Folle di Scienza, National Geographic Festival delle Scienze, Trieste NEXT, Cinemambiente, Lectorinfabula, Scrittoriincittà.

Il suo sito personale è La Linea Laterale. Nel 2020 ha fondato la rivista letteral-scientifica “Axolotl”.

L'evento precede l'intervento di Danilo Zagaria, previsto per la mattina successiva, organizzato in accordo con la Sovraintendenza agli studi, nel corso del quale l’autore incontrerà le classi di alcune scuole secondarie superiori locali per affrontare le sopracitate tematiche con l'obiettivo di rendere gli studenti consapevoli e protagonisti del loro tempo.

Entrata libera fino a esaurimento posti.