Una raccolta di testimonianze per rafforzare il valore delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI) - Comm. GIUSEPPE PETIGAX

La Sezione ANCRI Valle d’Aosta inizia la raccolta di testimonianze dei suoi iscritti, insigniti dell’onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, con la figura di Giuseppe Petigax, classe 1949, 54 anni di attività, figlio d’arte di Courmayeur, con il bisnonno Joseph, guida fidata del Duca degli Abruzzi.

Dopo i riconoscimenti a Cavaliere e a Ufficiale, è stato insignito dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana a Roma, il 7 marzo 2002, su iniziativa del Presidente della Repubblica. Ho avuto l’onore di conoscerlo quando ci siamo riuniti per l’elezione dei membri della sezione. Ho subito avvertito il suo carisma, la sua capacità di comunicare con il suo sguardo e sorriso.

Giuseppe ha scalato le vie più difficili e più alte del Mondo, 192 volte il Monte Bianco (le vie classiche) e nell’anno del Bicentenario della conquista 13 volte, da 11 vie, con diversi clienti. Nonostante tutto è rimasto persona semplice e pacata. Ho voluto scoprire la sua storia, perché troppo spesso personaggi che molto hanno dato agli altri rimangono nell’oscurità. Fra le varie, imprese, quella che più gli è rimasta impressa, non per il risultato, bensì per aver salvato due vite, è stata la spedizione scientifica durata tre mesi, nel 1992 in cima all’Everest, dopo esser stato scelto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

LE ASCENSIONI DI

Tra i vari compiti, anche quello di raccogliere campioni di neve che sarebbero serviti per appurare se ci fossero tracce di inquinamento, cosa non facile per quelle quote. Durante la via normale dell’Everest, assieme al suo compagno e guida alpina di Courmayeur pure lui, Edmond Joyeusaz, trova al campo base 3 il ventunenne Simone Moro solo, nel sacco a pelo, colpito da edema celebrale, senza che dia cenni di vita e assieme all’amico lo vestono, lo imbragano e decidono di portarlo giù calandolo per 600 metri dalla parete Nord della Lhotse.

Spesso Simone Moro, diventato successivamente un famoso alpinista, nonché scrittore, lo menziona con grande senso di gratitudine. Nella stessa spedizione, il 28 settembre conquista la vetta, con un panorama splendido, subito non percepito, per via della stanchezza. Arriva per primo, Giuseppe, e lì aspetta i compagni che giungono poco dopo. Dopo i difficili rilievi col GPS, il tempo cambia e inizia la tormenta.

Uno dei compagni, Pierre Royer, lamenta stanchezza e difficoltà a proseguire. Giuseppe non si perde d’animo e mentre gli altri compagni proseguono la discesa, si accorge del pericolo e comincia a trascinare Pierre, nel buio, lungo un percorso con 700 m di dislivello. Le pile si sono esaurite e lui cerca la traccia di salita per tentare di raggiungere il campo.

Lo aiuta il pensiero che qualcuno verrà sicuramente ad aiutarli, ma così non è. Solo la sua forza, la sua cocciutaggine, la sua determinazione di guida alpina valdostana gli hanno consentito di arrivare al campo e di portare in salvo l’amico. Qualche tempo dopo incontrerà di nuovo Pierre Royer a Courmayeur, provando la sensazione che solo una vera, solida amicizia può dare.

“Sono stato l’ottavo italiano arrivato in vetta e il trecentesimo al mondo. Una delle più grandi soddisfazioni della mia vita alpinistica, che ricorderò sempre, anche per aver salvato la vita ad altre persone.”

Con grande emozione, ricorda ancora quando portò con onore la fiaccola olimpica nel 2006 nell’ultimo tratto della discesa dal Pavillon a La Palud (era partita da Albertville/Chamonix/ Vallée Blanche), per poi proseguire fino a Torino. Giuseppe tiene anche a dire che talvolta ha dovuto rinunciare ad effettuare delle ascese a causa delle condizioni avverse.

“Per questo posso ancora raccontare tante belle storie”. Un insegnamento per tutti noi.

Giuseppe Petigax con don Cirillo che celebra la Santa Messa sulla sima del Dente del Gigante