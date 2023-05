L’Azienda USL della Valle d’Aosta comunica la riapertura dell’ambulatorio di Medicina generale a Saint-Vincent, in Via Vuillerminaz, 23. L’ambulatorio, in comodato d’uso dal Comune, era chiuso da diverso tempo e da poco sono terminati i lavori di messa a norma.

Domani, 17 maggio, il dottor Pietro Vono visita dalle 10:00 alle 12:00. Da giugno si inserirà anche la dott.ssa Odette Warner Vigo, il lunedì dalle 08:30 alle 12:00.