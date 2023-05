Quando parliamo della sostituzione infissi in PVC come facciamo in questo articolo parliamo di una scelta che sono costretti a prendere tanti proprietari di abitazioni residenziali, o anche di altri edifici e lo fanno per vari motivi come vedremo all'interno dell'articolo.

Infatti nella maggioranza dei casi questo tipo di sostituzione è fondamentale e perché gli infissi ormai hanno avuto danni e sono usurati, e questa può essere un'opzione per la quale si decide di fare questo tipo di sostituzione.

Mentre ci sono persone che decidono di farlo non perché gli infissi in PVC siano vecchi e anche perché in genere parliamo di infissi che durano moltissimi anni, ma lo fanno perché vogliono modernizzare l’abitazione e vogliono migliorare l'isolamento termico che significa risparmio energetico e vogliono migliorare l'isolamento acustico che significa proteggersi dai rumori esterni, e pensiamo alle persone che vivono in cui quartiere della movida dove c'è sempre molto caos o persone che vivono vicino alla stazione, o vicino agli aeroporti è chiaro che il loro livello di vita all'interno di casa migliorerebbe di tanto.

Per quanto riguarda i pro degli infissi in PVC consideriamo che come abbiamo fatto capire già sopra hanno delle proprietà isolanti molto interessanti rispetto ad altri materiali tradizionali come l'alluminio o in legno e questo significa che le bollette che ci arriveranno sia durante l'estate e quindi parliamo del condizionatore e se durante l'inverno ed esempi parliamo della caldaia saranno molto più basso.

Ma soprattutto il PVC viene preso molto in considerazione perché non ha bisogno di un'assistenza e di una manutenzione particolare e comunque la pulizia è abbastanza semplice ,perché non c'è una verniciatura da portare avanti a differenza per esempio degli infissi in legno che invece sono molto complesse da questo punto di vista, perché richiedono una manutenzione continua.

Oltre al fatto che comunque quando parliamo del PVC parliamo di un materiale che non si deteriora nel tempo e quindi praticamente se compriamo degli infissi in PVC ci dureranno molti anni riusciremo ad ammortizzare l'investimento, e consideriamo che l'investimento è molto più basso rispetto che se li compriamo in legno e in alluminio.

Sono varie le differenze tra gli infissi in PVC e quelli in alluminio e in legno

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte sono varie le differenze tra gli infissi in PVC e quelli in alluminio in legno perché a differenza dell'alluminio è più vicino maggiore resistenza all'usura e alle intemperie e resistente alla ruggine e alla corrosione, ed è meno conduttore il che lo rende un materiale migliore per l'isolamento termico.

Comunque per quanto riguarda i contro perché nessun materiale è perfetto per gli infissi in PVC possono subire deformazioni a lungo termine per le alte temperature estive e rispetto comunque agli infissi in legno è chiaro che a livello estetico questo in PVC hanno un profilo meno accattivante per quanto riguarda il decoro.

Per questo bisogna valutare i pro e contro e capire quali sono gli infissi più adatti alle nostre esigenze ai nostri bisogni.