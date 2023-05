GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

La Giunta ha preso atto del documento relativo a “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027”.

È stata approvata la concessione alla società Vodafone Italia del diritto d’uso a titolo gratuito, delle fibre ottiche della rete pubblica regionale per la realizzazione, sul territorio regionale, del Piano “Sanità connessa” e del relativo schema di contratto.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stata approvata l’acquisizione dei servizi di redazione del Programma Forestale Regionale e dei piani forestali di indirizzo territoriale e della formazione degli operatori forestali e delle imprese boschive. La spesa complessiva per il 2023 è di 380 mila e 584 euro.

Sono stati rivisti i criteri applicativi per la concessione degli aiuti alla monticazione dei capi bovini negli alpeggi condotti direttamente e da terzi, in adeguamento ai nuovi orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stato concesso un contributo, per un importo totale di 134 mila e 250 euro a 11 Associazioni per l’organizzazione di iniziative e manifestazioni a carattere culturale e scientifico, previste nel corso del 2023.

È stata approvata l’organizzazione di un convegno di studi sui busti reliquari e l’oreficeria medievale, in collaborazione con Palazzo Madama – Fondazione Torino Musei, da realizzarsi nel mese di settembre 2023. In particolare si prevedono due giornate in programma a Torino e una ad Aosta.

È stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all’intervento di restauro e di valorizzazione dell’ex- chiesa del Monastero della Visitazione, situato in Piazza Roncas ad Aosta.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

La Giunta regionale ha preso atto e ha adottato le linee guida di intervento per far fronte alla situazione di criticità idrica derivante dall’anomalo andamento delle precipitazioni negli inverni 2021/2022 e 2022/2023 con conseguente istituzione di un osservatorio regionale sulla crisi idrica.

È stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di manutenzione straordinaria relativa alla riorganizzazione degli spazi interni e degli ambienti di lavoro dei locali per il centro per l’impiego presso il fabbricato “Ex Casa littoria”, situato in Piazza della Repubblica ad Aosta.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

E’ stato approvato l’aggiornamento della disciplina regionale per la formazione, l’aggiornamento e l’addestramento permanente del personale operante nel sistema regionale dell’emergenza-urgenza sanitaria.

È stato concesso un contributo a favore dell’Associazione Special Olympics Italia per la realizzazione dell’iniziativa con finalità socio-sanitarie di interesse regionale “Adotta un campione”.

È stato approvato il Piano operativo regionale relativo alla Missione 6 Salute – Componente 1 – Investimento 1.2: case casa come primo luogo di cura e telemedicina, per il potenziamento dell’assistenza domiciliare integrata sul territorio e per il raggiungimento dell’obiettivo previsto dal PNRR, fissato nella presa in carico del 10% della popolazione di età superiore a 65 anni, entro il 2026.

È stato istituito il Tavolo tecnico regionale celiachia, al fine di aumentare la collaborazione delle parti e l’efficacia nella realizzazione delle iniziative in favore dei celiaci con il coinvolgimento, oltre a rappresentanti dell’Assessorato e dell’Azienda USL, anche di un rappresentante dell’Associazione Italiana Celiachia - AIC Valle d’Aosta.

È stato approvato il Programma annuale di attività per il 2023 della rete oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta. La Regione Valle d’Aosta contribuisce al finanziamento del programma di attività per l’anno 2023 per euro 43.500.

È stata presa in esame la deliberazione di approvazione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali a contrasto della povertà per il triennio 2023-2025, che sarà sottoposta al parere del C.P.E.L.

Sono stati approvati gli schemi di convenzione tra la Regione e i comuni di Aosta e Saint-Marcel per la realizzazione del progetto “Casa domotica”, nell’ambito dei percorsi di autonomia per persone con disabilità, a valere sui finanziamenti assegnati nell’ambito del PNRR.

È stato approvato l’avviso per la presentazione delle candidature di partnership di co-progettazione per la presentazione del progetto “Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2023-2026”, da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione formazione linguistica previsto dall’Avviso pubblico del Ministero dell’Interno.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stato approvato di proporre al Consiglio regionale il disegno di legge relativo alle “Disposizioni in materia di zona franca per la ricerca e lo sviluppo”.

È stato approvato il Bando “Aggregazioni R&S – Salute”, a favore di imprese industriali per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo. Il Bando intende favorire la realizzazione, da parte di imprese industriali, singole o in collaborazione fra loro e/o con centri di ricerca, di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, che riguardino l’ambito tecnologico “Salute” della Strategia di specializzazione intelligente regionale.

È stato approvato l’onere, a carico della Regione, relativo alle spese sostenute dai Consorzi turistici Val d’Ayas Monte Rosa, Cervino Tourism Management e Gressoney Monte Rosa per l’istituzione di un servizio di taxi-bus da effettuarsi nella stagione estiva per il 2023, 2024 e 2025.

È stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione autonoma Valle d’Aosta, il Comune di Aosta e la Svap srl per l’utilizzo delle risorse finanziarie previste dal piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR destinate all’acquisto di autobus a emissioni zero.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stato concesso il contributo per il 2023 all’Asiva – Comitato valdostano Fisi, per l’attuazione del progetto sportivo denominato “Children – Under 23”, finalizzato allo sviluppo dell’attività sportiva e agonistica nel settore degli sport invernali in Valle d’Aosta, in collaborazione con gli sci club valdostani, la crescita sportiva dei giovani atleti delle categorie "Children" con l’utilizzo di metodiche di allenamento moderne e di alto livello che mirano ad evitare il fenomeno della specializzazione precoce, nonché l'attività sportiva degli atleti delle categorie “Under 23” che per varie ragioni non hanno potuto ancora esprimersi al meglio delle loro potenzialità.

È stata presa in esame la deliberazione relativa all’approvazione dei requisiti obbligatori per la classificazione degli alberghi, delle residenze turistico-alberghiere (RTA) e degli alberghi diffusi ubicati in Valle d’Aosta. L’atto sarà sottomesso, per il parere, alla IV Commissione consiliare permanente e al CPEL.