Almanach de mardi 16 mai saint Ubald

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO

Mercoledì 17 maggio

Vescovado – ore 15.30

Incontro con i cresimandi di Derby, La Salle e Morgex

Giovedì 18 maggio

Chiesa parrocchiale di Introd – ore 18.00

S. Messa nel ricordo di San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI

Sabato 20 maggio

Casa di Riposo “J. B. Festaz” – ore 10.30

S. Messa

Cattedrale – ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie della Cattedrale e di Saint-Étienne

Chiesa parrocchiale di Cogne – ore 18.30

S. Cresime

Seminario Maggiore – ore 20.30

Conclusione “12 ore di preghiera”

Domenica 21 maggio

Cattedrale – ore 10.30

S. Cresime per le Parrocchie della Cattedrale e di Saint-Étienne

Cattedrale – ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie di Émarèse e Saint-Vincent

Lunedì 22 – Giovedì 25 maggio

Roma

LXXVI Assemblea Generale C.E.I.

Sabato 27 maggio

Seminario Maggiore – ore 19.00

Incontro di preparazione alla veglia di Pentecoste

Cattedrale – ore 21.00

S. Messa nella veglia di Pentecoste

Domenica 28 maggio

Chiesa parrocchiale di La Salle – ore 10.30

S. Cresime per le Parrocchia di Derby, La Salle e Morgex

Chiesa Parrocchiale di Quart – ore 15.30

S. Cresime per le Parrocchie di Brissogne, Quart e Ville-Sur-Nus

Lunedì 23 e martedì 30 maggio

Roma – Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Mercoledì 31 maggio

Vescovado – ore 17.00

Incontro con i cresimandi di Chesallet e Sarre

Santuario dell’Immacolata – ore 20.00

Conclusione cittadina del mese di Maggio

LE MESSAGER RICORDA saint Ubald

La Chiesa celebra Sant' Ubaldo di Gubbio Vescovo

Appartenente ad una nobile famiglia originaria della Germania. Rimasto ben presto orfano di entrambi genitori, Ubaldo fu allevato da un omonimo zio che curò la sua educazione religiosa e l’intellettuale. Ordinato sacerdote nel 1114, qualche anno più tardi Ubaldo veniva eletto priore della sua canonica, di cui riformò la disciplina e il costume. La fama del suo nome e delle sue virtù si era diffusa al di fuori della sua città, tanto che Perugia nel 1126 lo acclamò suo vescovo. Ubaldo però, schivo di tanto onore, si recò subito a Roma per chiedere al Papa Onorio II di essere esonerato da tale incarico, ottenendone grazia. Il vescovo Ubaldo governò la diocesi di Gubbio per 31 anni, durante i quali superò felicemente avversità ed ostacoli, riuscendo a piegare con la dolcezza i suoi nemici e ad ammansire gli avversari con la mitezza d’animo.

Il sole sorge alle ore 6,01 e tramonta alle ore 20,53.

“Da ogni terra si levi un’unica voce: no alla guerra, no alla violenza, sì al dialogo, sì alla pace! Con la guerra sempre si perde. L’unico modo di vincere una guerra è non farla.” (Papa Francesco)