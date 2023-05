I valdostani si fidano della sanità pubblica?

Aostacronaca lancia una consultazione per dare modo ai propri lettori di esprimersi sulla qualità del nostro servizi sanitario. In redazione giungono continue lamentazioni per le disfunzioni, ben sapendo che ci sono anche eccellenze come spesso sostiene l’Usl attraverso i comunicati stampa.

I valdostani si fidano di più del servizio sanitario pubblico o di quello privato?

Una domanda alla quale è pressoché impossibile rispondere perché chi ha i soldi sicuramente preferisce rivolgersi alle strutture private alle quali le fasce deboli non possono certo accedere per via dei costi insostenibili. C’è anche da dire che le strutture private non forniscono il servizio di Pronto Soccorso svolto come può dal servizio pubblico.

Più in generale cosa pensano i lettori di Aostacronaca del nostro Servizio Sanitario Regionale? Ha funzionato o meno durante la pandemia? Si poteva fare di più e meglio?

L’articolo 32 della Costituzione, che sancisce la salute come diritto fondamentale dell’individuo, è pienamente rispettato dalla Giunta regionale e dall’Usl? Anche questa è una domanda alla quale i nostri lettori possono esprimere la loro opinione in relazione alle esperienze vissute.

In generale la percezione che si coglie nell’opinione pubblica è che la percezione di ‘malasanità’ siano da ricondurre ai problemi strutturali (carenza di personale, mancata riorganizzazione dell’assistenza territoriale, mancati investimenti in beni materiali, ecc.) che da anni affliggono la nostra sanità e che si traducono poi di fatto in lunghe liste di attesa per ogni tipo di prestazione, rendendo difficile la garanzia del diritto alle cure a tutti i cittadini.

Infine c’è la percezione che numerosi valdostani, troppi, rinunciano a curarsi perché non riesce a prenotare una visita o un esame nella sanità pubblica e non può ricorrere alla sanità privata. Sono tante le domande da fare a chi governa. Altrettante sono le insufficienze da colmare.

Per questo, al termine dell’inchiesta web Aostacronaca, attiverà una rubrica aperta ai lettori per continuare è esprimere lamentale, considerazioni, fatti e misfatti, soddisfazioni e suggerimenti a chi governa il servizio sanitario pubblico valdostano. L’inchiesta si chiuderà il 24 maggio.

Lo spazio dell’inchiesta è a destra, in basso’ dell’home page.