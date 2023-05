Per Artisti in Comune Antonella Berra espone le sue “Traditions modernes”

Antonella Berra è un'artigiana hobbista con la passione per la musica e i colori, in particolare ama dipingere sul legno, un elemento che sente particolarmente vivo e che le permette di concretizzare le sue idee e di realizzarle in collaborazione con il marito Dario. Da sempre appassionata di musica e folklore valdostani, canta nel Coro delle Dames de la Ville d’Aoste.

Il suo mondo artigiano è fatto di animaletti colorati, di cori, gruppi folkloristici multi-color, di tatà particolari. Iscritta al Registro dei produttori di oggetti di artigianato, espone alla Millenaria Fiera di Sant’Orso dall’anno 1988. Alcune sue opere hanno partecipato alle Mostre-Concorso dell’Artigianato di tradizione organizzate dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta. In particolare, nel 2016, in occasione della 63ˆ edizione, la “Marionetta” è stata insignita del III premio, mentre nel 2019 il pannello “Aosta nelle 4 stagioni” è stato segnalato ed esposto nella “categoria sperimentale” manufatti artistico-creativi. Nel giugno 2020 alcune delle sue opere sono state esposte nella Chiesa di San Lorenzo nella Mostra “Interpretare la tradizione”, di Antonella Berra e Claudio Mosele.

“Il mondo multicolore di Antonella Berra accoglierà l’utente che si reca in Municipio, commenta l’assessora alle politiche sociali e all’istruzione Francesca Lucianaz. Si tratta di un mondo fortemente legato alla tradizione ma capace di suscitare, grazie proprio al sapiente utilizzo del colore, emozioni positive: i tatà e le marionette ci riconducono poi alla dimensione del gioco riportando a galla le emozioni della nostra infanzia”

L’esposizione è visitabile negli orari di apertura del Municipio, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e il giovedì anche dalle 14 alle 16.