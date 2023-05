Come scegliere il casco integrale?

Accattivante, confortevole e sicuro: sono queste le caratteristiche cui fare attenzione quando si acquista un casco. Del resto, si tratta di una protezione importantissima, da scegliere con molta cura, facendo affidamento alle indicazioni degli esperti. Il casco deve essere omologato e, quindi, perfettamente sicuro, ma anche piacevole dal punto di vista estetico. Parliamo di un accessorio inconfondibile, capace di dire molto su chi lo indossa, raccontandone interessi, passioni e ispirazioni.

Il primo step? Affidarsi all'azienda giusta

Quante tipologie di caschi per moto esistono?

I caschi per moto si dividono in due grandi categorie: quelli modulari (e quindi apribili) e quelli chiusi, o integrali. I primi sono consigliati soprattutto a coloro che effettuano brevi spostamenti durante la stagione estiva. Tuttavia, il modello integrale offre una sicurezza maggiore e consente di viaggiare a velocità più elevate, essendo in grado di proteggere meglio dai rumori, dalla pioggia, dall'umidità e dagli insetti. Per scegliere bene, è necessario tenere in considerazione alcune caratteristiche importanti. La prima riguarda il peso, considerato il fatto che un buon casco deve essere leggero, così da assicurare un discreto comfort anche a chi effettua spostamenti lunghi.

Un casco integrale non dovrebbe superare mai i 1500 grammi. Per quanto riguarda l'imbottitura, invece, sono da preferire quelle estraibili, essendo più facili da lavare. Inoltre, è bene fare attenzione ad alcuni aspetti critici: l'imbottitura sugli zigomi e sulle tempie non deve comprimere troppo, ma non deve neanche essere troppo larga, poiché in tal caso il casco rischierebbe di spostarsi a destra o a sinistra, peggiorando la visione laterale. Altro elemento fondamentale è la capacità di traspirazione: il casco deve permettere all'umidità di uscire, per evitare che la visiera si appanni.

Chi fa viaggi lunghi, dovrebbe scegliere una chiusura con anelli doppia D; chi utilizza la moto soprattutto in città, invece, può tranquillamente propendere per un casco con un sistema di sgancio rapido. Infine, veniamo alla calotta. Questa può essere realizzata in carbonio, kevlar, fibra di vetro o materiali termoplastici. La scelta migliore? Il carbonio, essendo leggero, resistente ed elastico, oltre che più costoso.