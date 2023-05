ÉVANGILE DE DIMANCHE: ÉVANGÉLISER PAR LA PAROLE ET L'EXEMPLE

Nous nous approchons de la fête de Pentecôte et la liturgie de la messe nous prépare à accueillir ce merveilleux hôte secret de l'âme, sans lequel l'évangélisation est impossible.

Ouvrons nos coeurs au souffle de l'Esprit Saint, pour témoigner les merveilles de Dieu par la parole et l'exemple.



1. LA MISSION ÉVANGÉLISATRICE DE PHILIPPE.

"Sans l'Esprit Saint, l'évangélisation serait de la propagande et l'Évangile serait un livre du passé".



Dans la première lecture des actes des apôtres, le diacre Philippe est envoyé dans la ville de Samarie pour leur faire passer des ténèbres du paganisme à la lumière de la foi en Jésus Christ. Philippe, par son témoignage, sa foi, son humilité et sa charité, "les foules, d'un même coeur, s'attachaient à ce qu'il disait". La foule n'a pas adhérer à la foi par le don d'éloquence ou la capacité de persuasion de Philippe.

Il leur a annoncé le Christ vivant qui est la Lumière du monde, la Vérité de notre existence, la Clef de voûte de l'histoire et le Chemin de la vie. Le premier miracle comme effet de l'évangélisation est la communion dans la joie. Le texte précise: "Les foules d'un même coeur, s'attachaient à ce que disait Philippe". Si l'évangélisation ne produit pas de la concorde et de la joie au sein de la communauté, elle aurait râté son objectif.



2. LE COURAGE ET LA LIBERTÉ DANS LA PRÉDICATION.

"Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous; mais faites-le avec douceur et respect".

Dans la seconde lecture, c'est le même Esprit du Seigneur qui ouvre l'intelligence du croyant pour justifier la raison de son espérance. Sans l'Esprit Saint, le martyre dans l'Église serait un suicide inutile. Si le Christ est mort pour nos péchés, le chrétien est appelé à mourir chaque jour au péché, pour vivre le mystère de Pâques.

Par l'Esprit Saint, nous sommes devenus enfants du même Père et nous aspirons à la même Patrie. Pourquoi alors des divisions dans le peuple de Dieu? Saint Augustin dans son intuition géniale dit:"Dans l'Église catholique, tout n'est pas catholique. Hors de l'Église catholique, il y a quelque chose de catholique. Ceux qui pensent être dedans sont dehors, ceux qui croient être dehors sont dedans". Simone Weil, dans son livre "Attente de Dieu", se disait avoir la vocation de la cloche qui est placée au seuil de l'Église.

La cloche appelle les chrétiens à entrer dans l'Église pour prier, mais elle reste toujours à l'extérieur. Simone Weil juive de naissance, française de nationalité, était athée, mais son athéisme était purificateur et mystique. Ces deux penseurs Augustin et Simone Weil nous interdisent toute forme d'orgueil, d'autosuffisance dans l'Église du Seigneur. L'être chrétien est un dynamisme de conversion permanent, un devoir-être, par la force de l'Esprit de vérité. L'homme qui ferme son coeur au don du Saint Esprit devient le locataire du palais du diable.



3. NOUS NE SOMMES PAS ORPHELINS.

Jésus a un amour consolateur pour nous. Il ne veut pas que nous soyons orphelins. Il veut seulement notre coeur indigent. Il dit aux disciples rattristés par son imminent retour au Père:"Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera toujours avec vous: c'est l'Esprit de vérité".

Comment se comporte-t-il celui qui est mû par l'Esprit de vérité dans le monde?

D'une part, le chrétien n'est pas épargné des situations angoissantes de la vie. Cependant, plus nous sommes attachés à la croix du Christ, nous parvenons à traverser la mer tempesteuse de la vie comme Ulysse, et nous arrivons par la force de l'Esprit Saint, là où le Christ est allé nous préparer une place.

Il dit:"D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi".



D'autre part, nous sommes appelés à cultiver la sainte inquiétude dans ce monde où tout est provisoire et grimaçant. Saint Augustin disait à ce propos: "Je crains Jésus qui passe et qui reste et pour cela, je ne peux pas me taire". (Timeo enim Iesum transeuntem et manentem ed ideo tacere non possum).

Chers frères et soeurs. Nous ne sommes pas orphelins. Même si nous traversons des temps sombres de notre histoire, marqués par la peur de toute sorte, l'Esprit du Seigneur est avec nous. Le pape Bénoît XVI de son vivant aimer dire: "Qui a la foi n'est jamais seul".

4. PRIÈRE D'INVOCATION.

Si Dieu est pour nous qui sera contre nous? Donne-nous la force de devenir ce que nous avons reçu, des "paraclets", des consolateurs et des défenseurs des âmes bléssées par l'injustice et accablées de douleurs.

Oh Esprit Saint, viens nous visiter et remplis nos coeurs de ton amour, afin que notre charité soit inventive.

Que l'Esprit du Seigneur soit sur nous comme notre espoir est en toi.





Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera