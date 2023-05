Almanach de dimanche 14 mai saint Mathias

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO

Domenica 14 maggio

Chiesa parrocchiale di Champoluc – ore 11.00

S. Cresime per le Parrocchie di Antagnod e Champoluc

Cattedrale – ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie di Charvensod e Polelin

Lunedì 15 maggio

Seminario Maggiore – ore 9.30

Riunione dei Vicari zonali

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Asilo Mgr Jourdain – ore 18.30

Riunione del CdA

Mercoledì 17 maggio

Vescovado – ore 15.30

Incontro con i cresimandi di Derby, La Salle e Morgex

Giovedì 18 maggio

Chiesa parrocchiale di Introd – ore 18.00

S. Messa nel ricordo di San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI

Sabato 20 maggio

Casa di Riposo “J. B. Festaz” – ore 10.30

S. Messa

Cattedrale – ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie della Cattedrale e di Saint-Étienne

Chiesa parrocchiale di Cogne – ore 18.30

S. Cresime

Seminario Maggiore – ore 20.30

Conclusione “12 ore di preghiera”

Domenica 21 maggio

Cattedrale – ore 10.30

S. Cresime per le Parrocchie della Cattedrale e di Saint-Étienne

Cattedrale – ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie di Émarèse e Saint-Vincent

Lunedì 22 – Giovedì 25 maggio

Roma

LXXVI Assemblea Generale C.E.I.

Sabato 27 maggio

Seminario Maggiore – ore 19.00

Incontro di preparazione alla veglia di Pentecoste

Cattedrale – ore 21.00

S. Messa nella veglia di Pentecoste

Domenica 28 maggio

Chiesa parrocchiale di La Salle – ore 10.30

S. Cresime per le Parrocchia di Derby, La Salle e Morgex

Chiesa Parrocchiale di Quart – ore 15.30

S. Cresime per le Parrocchie di Brissogne, Quart e Ville-Sur-Nus

Lunedì 23 e martedì 30 maggio

Roma – Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Mercoledì 31 maggio

Vescovado – ore 17.00

Incontro con i cresimandi di Chesallet e Sarre

Santuario dell’Immacolata – ore 20.00

Conclusione cittadina del mese di Maggio

LE MESSAGER RICORDA saint Mathias

La Chiesa celebra San Mattia Apostolo

Di Mattia si parla nel primo capitolo degli Atti degli apostoli, quando viene chiamato a ricomporre il numero di dodici, sostituendo Giuda Iscariota. Viene scelto con un sorteggio, attraverso il quale la preferenze divina cade su di lui e non sull'altro candidato - tra quelli che erano stati discepoli di Cristo sin dal Battesimo sul Giordano -, Giuseppe, detto Barsabba. Dopo Pentecoste, Mattia inizia a predicare, ma non si hanno più notizie su di lui. La tradizione ha tramandato l'immagine di un uomo anziano con in mano un'alabarda, simbolo del suo martirio. Ma non c'è evidenza storica di morte violenta. Così come non è certo che sia morto a Gerusalemme e che le reliquie siano state poi portate da sant'Elena, madre dell'imperatore Costantino, a Treviri, dove sono venerate.

Il sole sorge alle ore 6,01 e tramonta alle ore 20,53.

“Da ogni terra si levi un’unica voce: no alla guerra, no alla violenza, sì al dialogo, sì alla pace! Con la guerra sempre si perde. L’unico modo di vincere una guerra è non farla.” (Papa Francesco)