Il Tour della Salute arriva ad Aosta

Fa tappa ad Aosta il Tour della Salute, l’evento itinerante, giunto alla sua quinta edizione, che quest’anno, da aprile ad ottobre, percorrerà per la prima volta l’intera penisola: 20 piazze italiane, una per ogni regione, nelle quali i cittadini avranno la possibilità di sottoporsi a consulti medici gratuiti, finalizzati a ridurre il rischio di malattie croniche.

La tappa valdostana del Tour della Salute si terrà sabato 13 e domenica 14 maggio, in piazza Émile Chanoux, con orari che andranno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 in entrambe le giornate.

La manifestazione, promossa da ASC Attività Sportive Confederate, con il supporto non condizionato di EG STADA Group, ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione, sulla necessità di condurre uno stile di vita sano e sulla centralità della pratica sportiva nell’azione di contrasto rispetto all’insorgenza di malattie.

Nel prossimo week-end Aosta si trasformerà dunque in un enorme villaggio della salute, all’interno del quale sarà possibile accedere a controlli di tipo sanitario e partecipare ad altre attività.

All’interno della Screen Station, attrezzata con 6 ambulatori, sarà possibile sottoporsi a controlli gratuiti e consulti medici, di tipo cardiologico, dermatologico, nutrizionale e reumatologico, curati da qualificati esponenti delle principali società scientifiche. In particolare saranno offerti consigli su prevenzione e gestione di eventuali patologie, ma anche suggerimenti in riferimento ad una corretta alimentazione, all’attività fisica da svolgere e all’importanza dell’aderenza alla terapia. Si tratta di un servizio particolarmente prezioso, che nelle precedenti edizioni del tour ha consentito di rilevare diversi casi di cittadini ignari, alle prese con gravi problemi di salute, che grazie ai controlli effettuati nella Screen Station hanno scongiurato conseguenze potenzialmente gravi.

Un altro servizio di particolare rilievo è lo Sportello d’Ascolto, che si pone l’obiettivo di rispondere al notevole incremento di disturbi psicologici registrati nelle fasi pandemica e post-pandemica: anche in questo caso i cittadini potranno ottenere un consulto gratuito da parte di qualificati specialisti aderenti alla Federazione Italiana Psicologi. Tra le grandi novità di quest’anno figura un apposito sportello, all’interno del quale opereranno dei medici veterinari, che forniranno consigli utili a riconoscere i fattori di rischio riguardanti i propri animali da affezione.

Il presidente nazionale di ASC, Luca Stevanato, esterna tutta la propria soddisfazione per la grande partecipazione delle associazioni e per lo straordinario interesse dimostrato dai cittadini. “Questa quinta edizione del tour sta generando un entusiasmo contagioso – dice Stevanato – tantissime associazioni della nostra rete, in tutta Italia, hanno voluto prendere parte a questa manifestazione che, in una fase particolarmente delicata a livello economico e sociale, svolge una serie di funzioni fondamentale per tutti i cittadini, favorendo la prevenzione, diffondendo allegria e voglia di vivere, e rafforzando l’inossidabile legame che esiste tra sport e salute”.

Marco Visconti, project manager di ASC, fa sapere che il Tour della Salute è anche parte di un importante progetto di ricerca. “Per noi di ASC è una necessità e al contempo un grande impegno portare l' attenzione su quella che è nota come ricerca pura o di base – afferma Visconti - grazie al Tour della Salute, e insieme all'Università Sapienza di Roma, avremo modo di indagare su aspetti più o meno noti che riguardano le scelte, i metodi e i linguaggi delle relazioni tra le persone, con la consapevolezza della complessità del nostro essere umani e con il desiderio di contribuire a comprendere e raccontare le infinite sfaccettature della sfera relazionale”.

Stefano Mei, presidente nazionale di FIDAL, sottolinea che “i principali obiettivi della Federazione Italiana di Atletica Leggera, ovvero la promozione della salute e dei corretti stili di vita, collimano alla perfezione con le finalità del Tour della Salute. Inoltre riteniamo che la sensibilizzazione debba partire dalle nuove generazioni – prosegue Mei – e in tal senso, con il progetto Porte Aperte allo Sport, puntiamo a sostenere la pratica sportiva fin dai banchi di scuola”.

“Ci rende particolarmente orgogliosi offrire anche quest’anno, nel 25° anniversario di EG STADA, il nostro contributo incondizionato a questa iniziativa – afferma Salvatore Butti, general manager & managing director di EG STADA Group - attività di questo tipo ci consentono di dare un risvolto concreto alla nostra purpose ‘Caring for People’s Health as a Trusted Partner’ e di rispondere attivamente, in termini di sostenibilità sociale, agli effettivi bisogni di salute della collettività, con particolare riferimento alla prevenzione e alla promozione del benessere e di uno stile di vita sano”.

ORGANIZZAZIONE E PARTNER

L’evento è promosso da ASC Attività Sportive Confederate. Il Tour della Salute 2023 si avvale della collaborazione delle società scientifiche ADI (Associazione Dietetica e Nutrizione Clinica), ADOI (Associazione Dermatologi Veneorologi Ospedalieri Italiani), SIPREC (Società Italiana per la prevenzione Cardiovascolare), CreI (Collegio Reumatologi Italiani), FNOVI (Federazione Nazionale Ordini Veterinari), SIOCMF (Società Italiana di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo-facciale), Cenacolo Italiano di Audiovestibologia, FIP (Federazione Italiana Psicologi). L’evento gode del contributo incondizionato di EG STADA Group ed è supportato da Farmina Food, Nihon Kohden, Garaventa, Medico Pace e Marefarm.