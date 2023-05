I musei contribuiscono al benessere e allo sviluppo sostenibile delle nostre comunità promuovendo l’inclusività e il coinvolgimento sociale. Come evidenziato nella Risoluzione ICOM di Kyoto 2019, tutti i musei svolgono un ruolo importante nel modellare e realizzare futuri sostenibili attraverso specifici programmi educativi, mostre, eventi culturali e attività di sensibilizzazione della comunità.

Ingresso ridotto al Museo Regionale di Scienze naturali “Efisio Noussan” di Saint-Pierre che partecipa alla Giornata internazionale dei Musei con due iniziative all’insegna del benessere e della sostenibilità: Yoga al Museo e Nutriamoci di Natura. Nella mattinata, Yoga al Museo permetterà di avvicinarsi alla pratica dello yoga guidati da un’istruttrice e una guida escursionistica-naturalistica lungo la Dora Baltea per poi visitare il museo. Nel pomeriggio, è prevista un’escursione, con partenza dal parcheggio del castello di Sarre, alla scoperta del paesaggio e della biodiversità naturale fino al museo di scienze e, dopo la visita, una degustazione di prodotti tipici alla Cofruit di Saint-Pierre. Le iniziative sono riservate ad un numero massimo di 25 partecipanti, al costo di 8 euro, con prenotazione obbligatoria.

In vista della riqualificazione del MAR-Museo Archeologico Regionale e dei lavori di valorizzazione dei siti archeologici musealizzati in città, previsti per le celebrazioni del 2050mo anno dalla fondazione di Ottaviano Augusto, il Dipartimento Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali si interroga sul ruolo dei musei e sul loro significato nelle nostre comunità. Il tema sarà affrontato in un workshop che si terrà nelle giornate del 18 e 19 maggio, a partire dalle ore 9,30 nella Sala multimediale del MAR: un incontro tra istituzioni e associazioni culturali, di volontariato, le scuole, il Convitto Federico Chabod, naturalmente gli stakeholders, i cittadini del quartiere e il CUVDA.

Il Castello Gamba, Museo di Arte moderna e contemporanea della Valle d’Aosta propone, nella mattinata del 18 maggio dalle 9 alle 13, delle attività didattiche gratuite destinate alle scuole di ogni ordine e grado. Le proposte saranno formulate e declinate in base all'età degli alunni partecipanti. Informazioni e prenotazione tramite mail della scuola a d.platania@regione.vda.it

Nel pomeriggio, alle 17 e alle 18, visite speciali alla scoperta dei depositi del museo: attività aperta a tutti per conoscere quella parte museale "nascosta" che rende il castello Gamba un museo all'avanguardia per tutela e rotazione delle opere. Prenotazioni al numero del castello Gamba: 0166-563252.

Le iniziative di questa giornata si propongono, quindi, di stimolare la consapevolezza del fatto che i musei, oltre a essere preziosi custodi di storia e conoscenza capaci di attualizzarsi e allinearsi ai cambiamenti della società, rappresentano un importante mezzo di scambio, condivisione e arricchimento culturale.