L'Osservatore Astronomico presenta la Conferenza Primavera 2023

Finalmente la scienza ha scoperto forme di vita non umane dotate di caratteristiche uniche, abitudini bizzarre, perfino un’intelligenza diversa dalla nostra. Esseri extraterrestri? No, animali terrestri!

Giulia Bignami, ricercatrice, giornalista e divulgatrice, racconterà i sorprendenti risultati scientifici ottenuti da importanti studi di etologia negli ultimi anni, tratti dal suo nuovo libro I gatti lo sanno. Comportamenti incredibili dal mondo animale (Giunti, 2023), arricchito dalle illustrazioni dell’artista Laurina Paperina. Tra lumache innamorate e polpi litigiosi, api esperte d’arte e cani sognatori, scopriremo che sappiamo ancora poco degli animali, quasi come se venissero… da un altro pianeta.

D’altronde nel cielo gli animali sono di casa da millenni, grazie ai miti e alle leggende delle costellazioni. Ogni popolo e ogni cultura, nel corso di tutta la storia e forse anche nella preistoria, hanno riempito la volta celeste con figure di animali reali e fantastici. Katia Berlingeri, naturalista di formazione e ricercatrice nel nostro Osservatorio Astronomico, esperta di comunicazione delle scienze, spiegherà fatti e curiosità su belve, bestie, cuccioli e mostri che popolano le notti stellate.

L’appuntamento, moderato da Fabio Nottebella, divulgatore e autore del libro C’è vita nel Sistema Solare? (Scienza Express, 2021), è trasmesso in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell’Osservatorio Astronomico, con accesso libero e gratuito. Chiunque potrà porre domande e partecipare alla discussione attraverso i commenti e la chat dal vivo.

Vi aspettiamo online per ascoltare insieme tante storie di animali tra la Terra e il cielo. E ricordate: i vostri gatti sanno tutto di voi. Sarà per questo che non c’è la costellazione del Gatto?

Giulia Bignami è nata a Milano nel 1990, figlia di due astrofisici, Giovanni Fabrizio Bignami (1944-2017) e Patrizia Caraveo. Dopo la laurea in chimica, ha conseguito il dottorato alla University of St. Andrews, in Scozia, nel Regno Unito. Attualmente vive a Edimburgo, dove lavora come manager e ricercatrice clinica nel campo della diagnostica medica. Collabora con giornali e riviste, cartacee e online, come Wired, HuffPost Italia, Prometeo Mondadori e le pagine culturali de Il Giornale e Il Sole 24 Ore. Nel 2021 ha pubblicato con Baldini+Castoldi il suo primo libro, La zattera astronomica. Come sopravvivere a un papà scienziato. Non è politicamente corretta.

Katia Berlingeri, titolare di una borsa di ricerca all’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta, si è innamorata della scienza leggendo il libro L’anello di Re Salomone, scritto dall’etologo austriaco Konrad Lorenz. Laureata all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia in Didattica e Comunicazione delle Scienze, vanta un’esperienza pluriennale per quanto riguarda la comunicazione scientifica e in particolar modo la didattica: ha collaborato con la cooperativa Pleiadi Science Farmer, ha realizzato e condotto laboratori scientifici inclusivi e attività per l’associazione “Il Portico”. Contribuisce anche ad alcune pagine di divulgazione online.

Fabio Nottebella, laureato in Giurisprudenza con un master in Economia, lavora da oltre un decennio nel campo delle risorse umane. Divulgatore scientifico in campo astronomico, si interessa e scrive di astrobiologia, conseguendo in quest’ultima materia di recente due certificazioni rilasciate dalla University of Edinburgh e dalla University of Arizona. In particolare, è interessato ai cosiddetti “mondi oceanici”. Collabora anche con l’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta per la divulgazione sui canali social. Ha pubblicato il libro C’è vita nel Sistema Solare? (Scienza Express, 2021), dedicato in particolare a Encelado, misteriosa luna di Saturno.