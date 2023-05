Courmayeur: Nuovo mezzo al servizio della Valdigne in dotazione ai Volontari

È stato inaugurato nel pomeriggio di mercoledì 10 maggio 2023 alle ore 17.00, presso il Municipio di Courmayeur, il nuovo mezzo a servizio della Valdigne e in dotazione ai Volontari del Soccorso di Courmayeur. Si tratta di una Toyota Proace City, attrezzata per trasporto disabili.

Presenti, tra gli altri, all’evento la Giunta comunale di Courmayeur, Massimo Pesenti, presidente del comitato Anpas Valle d'Aosta, Renzo Belfrond, presidente dei Volontari del Soccorso di Courmayeur, Carlo Molinari, presidente del Rotary Club Courmayeur – Valdigne e numerosi Volontari del Soccorso che hanno spiegato le caratteristiche del nuovo mezzo, le funzionalità e l’utilizzo che sarà effettuato a favore di disabili e di persone in difficoltà deambulatorie, oltre che per attività interne all’Associazione.

Il mezzo, finanziato con il contributo del Comune di Courmayeur, dell’Assessorato regionale alla Sanità, Salute e Politiche sociali - Dipartimento disabilità, del Rotary Club Courmayeur – Valdigne, dell’Associazione Albergatori di Courmayeur, è dotato anche di un montascale cingolato che permetterà di facilitare spostamenti e trasporto di persone in difficoltà.

Il Sindaco Roberto Rota e l’Assessore Alessia Di Addario, hanno ringraziato i Volontari del Soccorso per il fondamentale e importante lavoro che quotidianamente svolgono “le sinergie che sono nate sul nostro territorio permettono di ottenere risultati importanti e progetti a favore del territorio. I Volontari del Soccorso sono una delle diverse associazioni di volontariato operative qui ai piedi del Monte Bianco. Sono realtà fondamentali perché con il loro aiuto agli altri permettono a tutta la comunità di vivere meglio e sono testimoni di quel grande senso civico di cui abbiamo bisogno. L’auspicio è che possa crescere il numero di volontari e persone che si mettono a disposizione. Unendo gli sforzi tra privati e pubblico come in questa occasione possiamo rendere grandi servizi alla comunità”.

Carlo Molinari, presidente Rotary Club Courmayeur Valdigne, ha evidenziato “il nostro scopo è riunire persone disponibili a collaborare a progetti a favore della popolazione. Sosteniamo il territorio con il nostro piccolo club a Courmayeur la cui attività è dinamica e operativa e siamo felici di aver contribuito a questo risultato”.

Renzo Belfrond, presidente dei Volontari del Soccorso di Courmayeur: “Avevamo visto che c’era necessità di poter fare di più per persone anziane con difficoltà di deambulazione o per difficoltà di vario genere e disabili del territorio. Ci abbiamo creduto e ci siamo attivati in questo senso. Grazie al contributo di tutti abbiamo potuto acquistare e attrezzare questo nuovo mezzo. Ci organizzeremo per trovare, oltre ai nostri Volontari, anche persone disponibili ad aiutarci per arricchire e agevolare i nostri servizi alla comunità. Più siamo meglio possiamo fare per gli altri”.





Massimo Pesenti, presidente del comitato Anpas Valle d'Aosta: “Abbiamo 14 associazioni operative sul territorio e questa esperienza a Courmayeur testimonia un buon esempio di collaborazione tra attori del territorio. La Valle d’Aosta ha il più alto tasso di volontariato in Italia rispetto ai residenti. Sappiamo che questa disponibilità qui esiste ed è importante oltre che sentita dalla popolazione. Sono sinergie importanti. Ultimamente abbiamo rafforzato la collaborazione con l’Usl e speriamo di vedere con luglio un incremento dell’assistenza in tutte le valli”.