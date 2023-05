Giroparchi Nature Trail 2023

L’estate 2023 vede Giroparchi Nature Trail spegnere 11 candeline. Il trekking naturalistico che parla Inglese e che porta i giovani valdostani tra gli 11 e i 14 anni a vivere un’esperienza escursionistica nelle valli valdostane del Parco Nazionale Gran Paradiso si pregia sin dalla sua prima edizione di registrare il tutto esaurito.

L’iniziativa, ideata e organizzata da Fondation Grand Paradis in collaborazione e con il contributo economico dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso e del Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi, quest’anno invita i partecipanti a riflettere su un tema attualissimo e delicato: quello dell’acqua, affrontato in diverse accezioni. Nei cinque giorni del trekking i ragazzi saranno guidati a interrogarsi in maniera consapevole sull’acqua come risorsa, come patrimonio da tutelare, come habitat, come fonte rinnovabile. In continuità con le edizioni precedenti, il gruppo sarà accompagnato da un insegnante, da una guida escursionistica madrelingua inglese e da un operatore di Fondation Grand Paradis.

L’edizione 2023 si svolgerà interamente nella Valle di Rhêmes. Il gruppo raggiungerà il primo giorno il colle Gollien passando per l’alpeggio di Entrelor e discendendo nel vallone di Sort e facendo tappa all’omonimo casotto dei Guardaparco del Parco Nazionale Gran Paradiso; il tema della giornata sarà la ricerca dei segni lasciati dall’evoluzione dei ghiacciai. Successivamente i ragazzi saliranno verso la Chaussettaz e il Pechoud, passando nei pressi degli impianti di risalita, verrà affrontato il tema dell’utilizzo dell’acqua negli sport estivi e invernali. Il terzo giorno, dopo aver osservato come l’uomo abbia anticamente sfruttato l’acqua attraverso i ru e i mulini nel fondovalle di Rhêmes-Notre-Dame, i ragazzi saliranno al rifugio Benevolo, dove soggiorneranno nei due giorni successivi. Da qui il gruppo raggiungerà i 2700 metri di quota del lago Goletta e dedicherà un pomeriggio all’esperienza dell’arrampicata sportiva in falesia con una guida alpinistica. Il giorno conclusivo, percorrendo sentieri nei dintorni del rifugio, sarà proposta una riflessione sull’impatto del cambiamento climatico sui ghiacciai e sulla disponibilità delle risorse idriche; si ridiscenderà poi a Rhêmes-Notre-Dame dove i ragazzi saranno accolti alle ore 17.00 dalle loro famiglie e dalla comunità per un momento di festa aperto a tutti.

Giroparchi Nature Trail si svolgerà in due turni: dal 10 al 14 luglio e dal 31 luglio al 4 agosto 2023, ognuno dei quali accoglierà 20 partecipanti. L’iniziativa è dedicata ai giovani valdostani con priorità ai residenti dei 7 comuni del Parco Nazionale Gran Paradiso: Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Valsavarenche, Villeneuve. Il costo di iscrizione è di 230 euro.

Per iscriversi è necessario compilare il form disponibile sul sito www.grand-paradis.it entro il 14/06/2023.

Per chi desiderasse sperimentare in maniera anticipata l’atmosfera che si respira in Giroparchi Nature Trail, si possono trovare foto e video delle edizioni precedenti al link grand-paradis.it/it/gallery e sul canale YouTube youtube.com/FondGrandParadis