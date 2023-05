Giornata dell’Europa, monsignor Crociata: si superi la guerra e si conquisti la pace

L'appello alla pace della Comece in occasione della Giornata dell'Europa L'appello alla pace della Comece in occasione della Giornata dell'Europa

“La Giornata dell’Europa quest’anno ricorre ancora in un tragico contesto di guerra su suolo europeo, con orribili sofferenze fisiche, materiali e spirituali per le persone in Ucraina” si rende quindi più urgente “il bisogno di unità e di pace”. Lo scrive in una dichiarazione, in occasione dell’odierna Giornata dell’Europa, il presidente della Comece, la Commissione delle conferenze episcopali della Comunità Europea, monsignor Mariano Crociata, che ricorda come, a 73 anni dalla dichiarazione di Robert Schuman, le ricadute economiche del conflitto stiano aggravando le fasce più deboli delle popolazioni.

Si ritrovino le ragioni della pace

Di fronte all’”inquietante attualità” delle ragioni che portarono alla nascita dell’Unione, all’indomani della seconda guerra mondiale, con i suoi morti e le sue distruzioni, il vescovo richiama a “riguadagnare le ragioni e la volontà di perseguire con rinnovata determinazione l’unità europea e la pace”, un impegno di cui la “Comece si fa interprete” e al quale intende contribuire attraverso “la formazione di coscienze avvertite e responsabili del momento che viviamo”.

L'impegno dei vescovi europei a lavorare per l'unità

I vescovi dell’Ue quindi, si legge ancora, intendono incoraggiare e collaborare con tutti gli sforzi che verranno compiuti per “cercare l’unità”, per superare il conflitto e ricercare la pace, “premesse indispensabili per rendere possibile una crescita di tutti all’interno dell’Unione europea e oltre i suoi confini”.