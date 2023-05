Raccolta di testimonianze per rafforzare il valore delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Per i non addetti ai lavori, questo riconoscimento potrebbe sembrarequalcosa di desueto, di lontano nel tempo e dalla gente o, ancora, un mero strumento di ostentazione o di rievocazione di un passato cavalleresco che non esiste più. "Ma la consegna di tale onorificenza ad una persona nota fa riemergere, invece - spiega Anna Fosson, presidente della sezione VdA - l’importanza e la simbologia che sta dietro ad un segno distintivo di così alto rango. È il caso della recente nomina a Cavaliere della nostra Milena Béthaz, che ha partecipato al Quirinale alla cerimonia di conferimento, ricevuto direttamente dalle mani del Capo dello Stato Sergio Mattarella".

L’OMRI è il primo fra gli ordini nazionali.

Istituito con la legge 3 marzo 1951, n.178 è destinato a ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari. A capo dell’Ordine vi è il Presidente della Repubblica.

"Destinatari sono cittadini italiani e stranieri con età superiore ai 35 anni,che abbiano acquisito meriti particolari. Non si concede 'alla memoria' e non si eredita – spiega Anna Fosson, Presidente della Sezione locale -. Non prevede alcun riconoscimento economico, né dà titolo di precedenza. Non possono essere conferite a senatori e deputati durante il loro mandato parlamentare".

Le cerimonie di consegna possono avvenire il 2 giugno, in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, o il 27 dicembre, ricorrenza della promulgazione della Costituzione. Soltanto le concessioni motu proprio possono aver luogo in qualunque data.

Durante le cerimonie organizzate al Quirinale o nelle Prefetture vengono consegnati i diplomi che legittimano il conferimento dell’onorificenza. Faeccezione la Valle d’Aosta, dove a consegnare le onorificenze, unicamente per la giornata del 2 giugno, è il Presidente della Regione, nello svolgimento delle sue funzioni prefettizie.

L’Ordine, retto da un Consiglio, è articolato in cinque classi:Cavaliere di Gran Croce, Grande Ufficiale, Commendatore, Ufficiale eCavaliere. Per altissime benemerenze può esser eccezionalmente conferita a Cavalieri di Gran Croce la decorazione di Gran Cordone.Per il conferimento di un’onorificenza di grado superiore è prevista lapermanenza di tre anni nel grado inferiore.

La Giunta dell’Ordine esprime i pareri e li trasmette per l’approvazione da parte del Presidente dellaRepubblica.

I nominativi degli insigniti sono registrati nell’Albo dell’Ordine e ad essiviene rilasciato il Diploma di conferimento dell’onorificenza. Dopo le formalità, l’insignito può fregiarsi delle insegne corrispondenti algrado ricevuto. Gli enti, le associazioni e i privati non possono conferire onorificenze,decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma o denominazione, a tutela del prestigio delle decorazioni dello Stato. Questo, al fine di evitare il prosperare di ordini fasulli, come purtroppo avvenne inpassato.

Ve ne fu, nel tempo, una sorta di sovrabbondanza di concessioni. Fino a trent’anni fa, infatti, i conferimenti annuali dell’OMRI viaggiavano al ritmo di 14.000 nelle varie classi, fatto che indeboliva il prestigio dell’istituto cavalleresco anche in ambito internazionale.

"Fu il Presidente Ciampi - rioda Anna Fosson - che, nel dare l’avvio alla revisione di tutta la simbologia pubblica, volle un ridimensionamento sostanziale delle decorazioni annuali, che scesero a 10.000 unità, facendo diventare un riconoscimento sempre più esclusivo, alla pari della Legione d’Onore francese".

Venne maggiormente sottolineato il valore del merito, individuando, nel volontariato e nell’impegno sociale, ulteriori criteri divalutazione. Le insegne furono rinnovate nella foggia e fu, fra l’altro, introdotta la spillafemminile. Negli anni successivi, il contingente onorifico fu ulteriormente ridotto, tant’è che, nel 2022, le onorificenze attribuite non hanno superato le 3.500 unità.

"Negli anni – conclude Anna Fosson - si è fatta sempre più forte l’esigenza di vicinanza ai cittadini, con la consegna delle più alte decorazioni a persone semplici, che hanno agito nell’interesse comune, ma proprio per questo motivo particolarmente meritevoli. La Sezione Valle d’Aosta inizierà la sua raccolta di testimonianze con il comm. Giuseppe Petigax, storica guida alpina di Courmayeur che ha profuso il suo impegno, in situazioni estreme, per salvare persone in pericolo di vita".

Le testimonianze raccolte saranno quindi un patrimonio di tutti, da destinare in particolar modo alle scuole affinché i giovani possano conoscere e confrontarsi con chi ha lasciato il proprio segno nella società e può essere d’esempio.