RITORNO IN FRIULI – A UDINE PER NON DIMENTICARE

Gli Alpini furono tra i primi ad arrivare in Friuli dopo il tragico 6 maggio del 1976. Nella Sede della Sezione Valdostana , che allora si trovava in Via Festaz al n.21, giunsero subito indumenti , somme di denaro, adesioni di volontari . Furono 23 Soci Alpini e 7 simpatizzanti che risposero all’invito del Presidente Giuseppe Bellinvia. Erano Alpini del Gruppo Aosta , Courmayeur, Morgex, Challand Saint Victor, Saint Vincent, Chatillon, Quart.

L’annuncio ufficiale dell’invio delle Penne Nere nei paesi sconvolti dal sisma fu dato dal Presidente Nazionale dell’Ana , Franco Bertagnolli . Risoluto , decisionista , fermo nelle sue convinzioni . Se la partenza verso il Friuli fu una scelta corale e condivisa da tutti gli alpini la decisione di accendere il motore e partire fu quasi esclusivamente sua . Sapeva che gli alpini sarebbero partiti . Non lo avrebbero lasciato solo . Tra i valdostani c’era Livio Prato , 94 anni ad agosto , oggi Decano del Gruppo Aosta , che portò con sé il giovane figlio Emanuele di 17 anni . “ Fummo assegnati al cantiere di Moggio Udinese . Ho davanti agli occhi le immagini di alpini instancabili , in testa agli altri soccorritori, a scavare giorno e notte , senza sosta, le mani insanguinate. Eravamo arrivati in quindicimila , dal Piemonte , Valle d’Aosta , Liguria, Emilia Romagna. Non servirono tante parole, tutti capimmo che fra quei monti e quei colli, squassati da un terremoto più brutale della guerra, c’era bisogno di noi ! “.

Moltissimi di quei “ veci “ avevano già conosciuto ed amato il Friuli - terra di alpini - ai tempi della naja , così fu immediata e totale l’intesa con la gente del posto. La cazzuola in mano e la penna sul cappello si gettarono in un’impresa all’apparenza impossibile. Il bilancio della prima spedizione fu di cinquanta case costruite ex novo, 3.200 restaurate e rese nuovamente abitabili , 630 mila metri quadrati di tetto con la messa in opera di 900 mila tegole e un milione e 300 mila mattoni.. Gli alpini pagarono di tasca loro spese di viaggio e soggiorno.

Lo slancio delle penne nere permise un risparmio valutato in 6 miliardi e 800 milioni di lire . Fu un lavoro di qualità , basti dire che il 74 per cento delle case ripristinate resistettero al secondo terremoto , quello del 15 settembre che completò l’opera di distruzione iniziata quattro mesi prima .

Già a quei tempi la fiducia negli alpini era elevata , tanto che , per la costruzione di quattro istituti per anziani a Osoppo , San Daniele , Magnano in Riviera e Maiano , furono utilizzati i fondi raccolti negli Stati Uniti dalla Agency International Development : otto miliardi di lire che furono affidati agli alpini. Testimonianza tangibile della fama delle Penne Nere oltreoceano.!

Carlo Bionaz , Presidente della Sezione Valdostana :” Questa volta si ritorna ed i giorni dell’Adunata non saranno drammatici , ma sarà difficile non andare con i pensieri ad una tragedia che ci sconvolse, quando la terra bolliva sotto i piedi e l’angoscia saliva da sotto le macerie con le urla dei feriti ancora sepolti mentre i sopravvissuti si aggiravano come spettri tra le antiche pietre illuminate dalle fotocellule . Padri e madri , come inebetiti dal dolore , inginocchiati davanti alle case diventate tombe per i loro figli . Vecchi che maledicevano il destino che li aveva risparmiati schiacciando i loro nipoti sotto tonnellate di cemento.”

“Quella di Udine sarà l’Adunata numero 94 , un evento unico al mondo che , purtroppo , una opinione pubblica distratta e disinformata tende a considerare solo una festa pittoresca .” Lo ricorda Carlo Gobbo , Capo Gruppo dell’Aosta :” Certo , saranno giorni di gioia e spensierata allegria perché abbiamo il piacere di incontrare i nostri compagni di naja e ributtarci tra le braccia dell’affetto della gente. Ma le Nostre Adunate sono anche per Non Dimenticare chi pagò con la vita perché fossimo Liberi. Andiamo alle Adunate per promuovere il nostro messaggio affinchè ci si impegni di più contro l’indifferenza verso il bene comune e la nostra Patria e per far sapere a tutti che nel 2022 abbiamo regalato alle Comunità Italiana più di due milioni di lavoro di Volontariato che ,tradotto in cifre, fa qualcosa come quattro milioni e mezzo di euro ! Questi sono gli Alpini . Quelli che, con qualche bicchiere in più diventano sguaiati e si rendono colpevoli di atteggiamenti molesti ed eccessivi in modo particolare nei confronti delle Donne , Non Sono Alpini e Non meritano di partecipare alle Nostre Adunate . “

ELENCO DEGLI ALPINI E DEI SIMPATIZZANTI CHE PARTECIPARONO COME VOLONTARI ALLE OPERAZIONI DI SOCCORSO IN FRIULI DOPO IL TERREMOTO DEL 1976.

Alpini del Gruppo Aosta : Pierino Creux, Diego Favre , Federico Roveyaz , Giovanni Zandonà, Livio Prato .

Gruppo di Courmayeur : Gino Mareliati , Battista Cantele.

Gruppo di Morgex : Franco Gianetta

Gruppo di Challand Saint Victor : Eusebio Buillaz

Gruppo di Saint Vincent : Mario Morando

Gruppo di Chatillon : Ugo Oggiani,Marello Salvetta , Mario Carlon ,Arnaldo Croatto,Vittorio Ceccarelli, Luigi Franconi, Lorenzo Vaudagnetto, Lidio Gyppaz.

Gruppo di Quart : Giuseppe Zanardi. Giorgio Pession,Gildo Demarino , Geronimo Rosset.

Simpatizzanti : Bruno Communod , Giacomo Zenti e Remo Dufour di Quart ; Emanuele Prato di Aosta ; Maurizio Navillod e Giuseppe Albanese di Chatillon ; Angelo Joly di Challand Saint Victor.