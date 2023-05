Manes 'soddisfatto dell'incontro con il Governo centrale su riforma costituzione'

Nella giornata di ieri 9 Maggio, presso la Camera dei Deputati, il Governo con il Presidente Meloni ha ricevuto la delegazione del gruppo delle autonomie al Senato e della componente delle minoranze linguistiche alla Camera.

"Si è trattato - spiega il deputato della Valle d'Aosta, Franco Manes - di un primo incontro verso un percorso che vedrà innanzitutto impegnate le Regioni a Statuto Speciale con i loro rappresentanti parlamentari. Come espressione delle autonomie speciali abbiamo evidenziato l’importanza del ruolo del Presidente della Repubblica che, oggi più che mai, risulta essere sempre più garante delle specificità delle nostre regioni. Un ruolo che deve rimanere tale e super partes".

A detta del deputato "la Presidente Meloni ha condiviso il nostro pensiero, soprattutto per il nostro ruolo istituzionale come rappresentanti di territori particolari e per le peculiarità statutarie di cui siamo portavoce a Roma".

Pur dicendosi soddisfatto dell’approccio avuto dalla Presidente Meloni, dal vice Tajani e dal Governo "nell’esplicitare chiaramente gli obbiettivi della riforma e cioè dare stabilità al sistema Italia, garantire dialogo e aumentare la credibilità e l’efficacia delle Istituzioni - Franco Manes evidenzia che - . è una riforma, però, ancora tutta da definire e per la quale il dialogo con i membri delle camere e delle regioni a statuto speciale risulta prioritario”.

Con riferimento alla Valle d’Aosta, a detta di Manes, la Premier "si è resa disponibile a confrontarsi e a iniziare un dialogo puntuale e specifico su alcune precise tematiche di interesse regionale’".