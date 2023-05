Valtournenche: Gli appuntamenti della Lista Votornen Uni

Ultime date di approfondimento, incontro con i cittadini ed illustrazione del programma per la Lista Votornen Uni. Si rimette in gioco Roberto Avetrani affiancato dalla giovane albergatrice Valentina Herin, candidata a vicesindaco. La squadra compatta e unita sarà presente mercoledì 10 maggio alle ore 20.30 all’Hotel Punta Cian di Maen, venerdì 12 maggio alle ore 20.30 nella sala consiliare del municipio di Valtournenche e mercoledì 17 maggio alle ore 20.30 presso la casa dello Sport di Breuil-Cervinia. Sarà l’occasione per i membri della lista di ribadire la loro volontà di impegno e il loro obiettivo primario: quello di ritrovare uno spirito di comunità e di collaborazione che faccia dialogare in sinergia cittadini e amministrazione. Alla base del programma della lista n. 3 c’è principalmente il desiderio di agire per migliorare e potenziare i servizi dedicati ad una popolazione sempre più anziana, senza però dimenticare le esigenze delle famiglie con bambini e dei giovani che vivono a Valtournenche. Il programma vuole ribadire la centralità dell’istituzione di luoghi di incontro che permettano a giovani e meno giovani di aver uno spazio dove incontrarsi, dialogare e scambiarsi idee, perché solo dallo scambio e dall’entusiasmo nascono progetti che legano i cittadini al loro territorio.

I componenti della lista si focalizzeranno poi sulla necessità di sviluppare e rendere attraente la località non solo in inverno e non solo in connessione con l’attività sciistica: convinti che la destagionalizzazione non sia solo una parola, il programma propone di organizzare eventi sportivi e culturali paralleli e addizionali allo sci, sottolineando l’importanza di operare in sinergia con il Cervino Tourism Mangement. Analizzate le criticità del comune, la lista intende apportare soluzioni ai problemi di viabilità e alla questione parcheggi, non adeguati al flusso di turisti che arriva nella bella località. Stessa cosa vale per l’acquedotto che necessità di un piano risolutivo di ammodernamento. La lista si dichiara, poi, sensibile alle problematiche energetiche ed ambientali e mira a mettere in piedi progetti che sgravino il bilancio comunale e utilizzino al meglio le risorse energetiche rinnovabili.





Una bella sfida per un gruppo nuovo che vuole uscire dagli schemi classici delle amministrazioni che precedentemente hanno sempre governato il nostro Paese, consapevoli che sia arrivato il momento di dare nuove idee, nuovi stimoli e nuovi modi di pensare al Comune e per il Comune avendo come unico fine il bene della nostra comunità che dovrà essere sempre più unita per affrontare le future sfide.