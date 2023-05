Prima di andare nello specifico per quanto riguarda la variazione tasso prestito di cui parliamo in questo articolo dovremmo cercare di capire in profondità che cosa è un tasso prestito in modo da inquadrare in maniera più efficace l'argomento.

Quindi il tasso di interesse è un costo che una persona deve pagare per poter accedere a un prestito e lo paga le varie finanziarie o istituti di credito a cui si è rivolto, e fermo restando che esistono vari tipi di prestito, e quindi potremmo parlare di prestiti personali come dei prestiti per le imprese come dei mutui per l'acquisto di una casa o come un prestito per l'acquisto di un'auto, e stiamo facendo solo degli esempi perché le possibilità sono tante da questo punto di vista.

Per quanto riguarda le situazioni che possono portare ad una variazione del tasso di questo prestito sono varie perché dipendono dalla situazione economica e finanziaria della persona in questione, come della durata del prestito, come del tipo di prestito e anche delle politiche fiscali e delle autorità governative ,nonché dalle politiche dei vari istituti finanziari e banche varie.

Teniamo anche presente che il tasso di prestito è influenzato dal tasso d'interesse dell'economia che è determinato dalla Banca Centrale che può ridurre i tassi di interesse e quindi far diventare convenienti questi tassi di prestito e rendere più accessibili per le persone che ne vogliono usufruire.

Così come al contrario quando i tassi di interesse aumentano il costo dei prestiti pure e quindi diventa meno accessibili.

E comunque come accennavamo lo stesso può variare anche in base alla situazione economica della persona che ha chiesto un prestito che magari può avere una buona reputazione finanziaria e quindi il cosiddetto merito creditizio e quindi il credit scoring che sono a buon livello e questo può fare avere accesso a tassi di interesse più bassi o comunque a rinegoziare il tasso di interesse e a farlo scendere ,a differenza di chi invece è una storia finanziaria non delle migliori che invece avrà difficoltà ad accedere a un tasso più basso.

I tassi di prestito possono variare in funzione della durata dello stesso

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte i tassi di un prestito possono variare in funzione della durata dello stesso, perché è chiaro che i prestiti a lungo termine come quelle per acquistare una casa hanno degli interessi più bassi rispetto a quelle a breve termine per acquistare un'auto o prestiti personali anche se non è una regola fissa, ma stiamo facendo solo degli esempi

E questo perché comunque i prestiti a lungo termine sono considerati meno rischiosi e quindi danno maggiori garanzie alle istituzioni che ci ha fatto questo prestito.

Non ci sono regole precise anche perché quando ci sono comunque cambiano e quindi bisogna stare aggiornati con la propria Banca o finanziaria di riferimento all'interno delle quali si spera di avere dei punti di riferimento stabili che ci sanno sempre orientare e aiutare in base alle nostre esigenze.