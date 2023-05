La richiesta di un finanziamento praticamente è un qualcosa che ci riguarda tutti perché almeno una volta ci sarà capitato di aver pensato almeno di chiedere un finanziamento o di avere avuto delle persone vicino a noi che lo hanno chiesto, e quindi qualcosa sull'argomento noi sappiamo anche perché è un argomento del quale se ne parla tanto perché molte persone ne hanno bisogno

Infatti parliamo di un processo che prevede la richiesta di una somma di denaro specifica per finanziare un qualsiasi progetto per una singolo o anche un progetto per un'attività commerciale, e sono delle richieste di finanziamento che vengono presentate organizzazioni senza scopo di lucro a investitori privati o ai servizi finanziari o a banche soprattutto.

E in ogni caso è chiaro che dipendendo dal tipo di finanziamento ci saranno varie condizioni di accesso molto diverse tra loro, anche perché esistono tanti finanziamenti.

Per esempio potremmo parlare dei classici finanziamenti pubblici ai quali possono accedere le aziende che sono messe a disposizione da enti governativi o locali per dei progetti che possono avere una forma anche di sconti fiscali o prestiti a tasso ridotto o sovvenzioni o finanziamenti a fondo perduto.

Così come i finanziamenti più famosi e più frequenti sono quelli bancari e quelle delle varie finanziarie che sono molto frequenti soprattutto per le imprese che prevedono un contratto di prestito a tasso variabile o fisso con uno schema di rimborso di varie rate dipendendo anche dagli interessi possono essere personalizzate in base alle esigenze della singola impresa o della singola famiglia che richiede uno.

Non parliamo di un tema facile e questo lo sappiamo tutti e non solo perché è complesso dal punto di vista tecnico e noi infatti stiamo solo accennando ad alcune cose, ma non è facile perché in Italia avere dei prestiti e avere dei finanziamenti non è un gioco sia perché i paletti spesso sono molto rigidi, e quindi le condizioni di accesso e sia anche perché le condizioni di ogni persona dal punto di vista finanziario sono diverse all’altro naturalmente.

Le condizioni di accesso ai finanziamenti dipendono dal tipo di finanziamento richiesto

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte le condizioni di accesso ai finanziamenti dipendono dal singolo finanziamento richiesto e ad esempio qualsiasi istituzione finanziaria che si rispetta intanto vorrà una buona reputazione creditizia, e cioè vorrà controllare online se noi abbiamo mai avuto problemi nel restituire delle tasse in altri finanziamenti o in altri prestiti.

Così come vorrà che noi presentiamo dei documenti che dimostrano la nostra capacità di rimborso e se siamo dei singoli potrebbe essere una busta paga se siamo dei dipendenti pubblici o privati o se siamo dei pensionati il cedolino della pensione.

Diciamo che se abbiamo bisogno di accedere ad un finanziamento dobbiamo avere pazienza e dobbiamo avere dei professionisti che ci guidano proprio per richiedere quello che può essere più adatto in base alla nostra situazione patrimoniale, e in base anche alla nostra situazione finanziaria in poche parole.