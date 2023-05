Quando parliamo di antifurto e vigilanza parliamo di sicuro di un tema molto delicato che ci riguarda tutti sia quando vogliamo proteggere un appartamento o una qualsiasi altra abitazione residenziale e sia quando vogliamo proteggere qualsiasi altro tipo di locale come può essere un negozio o come può essere un bar o un ristorante un albergo o qualsiasi altro.

Per quanto riguarda un antifurto come tutti sappiamo rappresenta un sistema di protezione per queste proprietà di cui menzionavamo e che prevede l'installazione di un impianto tecnologico che riesce a rilevare tentativi di effrazione o addirittura intrusioni in un'area predeterminata.

Possiamo parlare di un tipo di sistema che può essere utilizzato in autonomia con varie funzioni perché poi ce ne stanno di vari tipi oppure combinato con la vigilanza umana e comunque tra le funzionalità c'è quella anche della notifica automatica alle forze dell'ordine in caso di problemi.

Come già ci andavamo esistono vari tipi di antifurti che possiamo dividere come quelli per le aziende che sono molto simili alle soluzioni domestiche ma con alcune differenze, perché in questo caso vogliamo proteggere anche degli uffici degli impianti produttivi e quel sistema che possono rilevare l'accesso non autorizzato a Zone protette da password o anche per quanto riguarda la presenza di estranei.

Mentre per quanto riguarda gli antifurti di tipo domestico possono essere costituiti sia da dispositivi di rilevamento come sensori, telecamere o sistemi di allarme che possono essere visibili o sonore o entrambe, e comunque come dicevamo già all'inizio si possono associare poi alla chiamata ad un numero di emergenza.

Così come poi esistono gli antifurti per il settore Automotive per proteggere la propria automobile da eventuale tentativi di furto quando siamo in giro installando alcune protezioni come gli immobilizzatori o gli allarmi acustici per fare gli esempi.

E poi non possiamo non menzionare gli impianti di antifurto wireless che sono molto comodi perché come tutti sappiamo non richiedono una posa di cavi e funzionano tramite segnale radio, e questa è una grande comodità.

Non è facile scegliere tra i vari impianti di antifurto presenti sul mercato

Per quanto riguarda le varie possibilità che dicevamo sui sistemi di sicurezza non possiamo non menzionare anche gli impianti di videosorveglianza che supportano da vicino l'impianto di antifurto e possono essere installati sia negli edifici che all'esterno per rilevare delle intrusioni eventuali ed inviare segnali di allarme tempestivi.

E in ogni caso è come dicevamo dal titolo di questa seconda parte non è facile scegliere tra i vari impianti di antifurto presenti sul mercato perché ce ne stanno davvero tanti e con varie funzionalità molto diverse l'una dall'altra.

Per non cadere in questa confusione la regola base è intanto stanziare un budget perché almeno abbiamo un primo punto di riferimento da cui partire, e poi possiamo andare a parlare con le varie imprese nel settore e farci fare vari preventivi magari invitandoli anche a fare un sopralluogo a casa nostra o nel locale che vogliamo proteggere, e alla fine optare per quello più conveniente.