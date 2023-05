Ottimi risultati per la squadra di giovani studenti della Valle d'Aosta che hanno partecipato ai Giochi delle scienze sperimentali e campionati (ex olimpiadi) delle scienze naturali 2023

Si sono svolte ad Assisi il 6 maggio le fasi nazionali dei Giochi delle scienze sperimentali , rivolti a studenti delle secondarie di primo grado e dei Campionati (ex Olimpiadi) delle scienze naturali , Biologia e Scienze della Terra, rivolti a studenti delle secondarie di secondo grado, categorie biennio e triennio.

Era presente un centinaio di studenti, risultato della selezione, di istituto, e regionale, di oltre 20.000 studenti di quasi 500 scuole di tutta Italia.

La squadra della Valle d’Aosta, accompagnata dalla prof.ssa Susanna Occhipinti, referente regionale dei Giochi e dei Campionati, era costituita da Melodie Ferrol, dell’Istituzione scolastica M.I. Viglino di Villeneuve e da Sebastien Chiabotto, dell’Istituzione scolastica L. Barone di Verres, che hanno svolto le prove pratiche previste dalla fase nazionale dei Giochi delle scienze sperimentali: un calcolo sulle esigenze alimentari ed una separazione di liquidi, ottenendo discreti risultati nella Graduatoria nazionale; da Emil Ropele del Liceo scientifico e Linguistico Eduard Berard di Aosta, che ha svolto la prova del Biennio, con domande di Biologia e di Scienze della Terra e da Daniele Barello dell’Istituto Regina Maria Adelaide di Aosta, che ha affrontato la prova teorica di Biologia per Il triennio, entrambi ben collocati nella Graduatoria nazionale.

Ottimi i risultati di Alberto Lateltin e Hervé Noussan, sempre dell’Istituto Regina Maria Adelaide di Aosta, che dopo aver svolto la prova teorica e la prova pratica di Scienze della terra, si sono classificati al nono e al decimo posto della Graduatoria nazionale, ricevendo una medaglia di merito.

Si ricorda che la fase internazionale delle IESO 2023-International Olympiad of Earth Science si svolgerà in forma virtuale dall’India, ma la squadra italiana, formata da 8 studenti, si riunirà per affrontare le prove in presenza da Aosta, dal 20 al 26 agosto, mentre dal 7 all’11 luglio si svolgerà lo stage di preparazione alla prova presso l’Istituto Regina Maria Adelaide, con la collaborazione di esperti universitari e di enti scientifici della Regione.

Per ogni ulteriore informazione: Susanna Occhipinti 3394233141