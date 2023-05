Terrorismo e mafia: il Giorno della Memoria delle vittime

“Le cifre di quei tragici eventi sono impressionanti: quasi 400vittime per il terrorismo interno, ai quali vanno aggiunti i caduti per il più recente fenomeno del terrorismo internazionale. Tra di loro appartenenti alle forze dell’ordine, magistrati, militari; uomini politici e attivisti; manager e sindacalisti; giornalisti; ignari passanti, tra cui donne e bambini. Tutti erano in pericolo, nessuno fu risparmiato. Ciascuno di loro fa parte, a pieno titolo, della storia repubblicana”. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando in occasione del Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo interno e internazionale e delle stragi di tale matrice. Il Presidente ha deposto una corona di fiori in via Caetani davanti alla lapide che ricorda il sacrificio dell’onorevole Aldo Moro. Si è quindi svolta, al Palazzo del Quirinale, la cerimonia di commemorazione condotta da Valentina Cervi e aperta da un filmato realizzato da Rai Storia. Lo si legge in una nota. Sono intervenuti la giornalista e saggista Benedetta Tobagi e lo storico Guido Formigoni. La conduttrice Valentina Cervi ha letto alcuni brani tratti da interventi e testimonianze di Walter Tobagi, Marisa Russo, Giampaolo Mattei, Eugenio Occorsio e Aldo Moro. La cerimonia si è conclusa con l’intervento del Presidente della Repubblica. Erano presenti, con i familiari e i rappresentanti delle Associazioni delle vittime del terrorismo, il Presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, il Vice Presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, in rappresentanza della Corte Costituzionale, il Segretario Generale, esponenti del Governo, del Parlamento e autorità civili e militari. Su incarico del Presidente Mattarella, il Consigliere Francesco Saverio Garofani ha deposto una corona di fiori sulla tomba di Aldo Moro a Torrita Tiberina.

Anche l’Ordine dei giornalisti, che quest’anno compie sessant’anni, ha voluto ricordare come per illuminare la storia di questo Paese, i giornalisti abbiano offerto un pesante tributo di sangue. Trentuno colleghi, hanno pagato con la vita il loro impegno per raccontare verità nascoste o scomode: uccisi dalle mafie, dal terrorismo o nei teatri di guerra; uccisi perché testimoni scomodi di conflitti sui campi di battaglia e di guerre non dichiarate, testimoni di stermini, barbarie, atrocità.

I loro nomi, in questa giornata, vogliamo ricordare ancora una volta: Cosimo Cristina, Mauro de Mauro, Giovanni Spampinato, Giuseppe Impastato, Mario Francese, Giuseppe Fava, Mauro Rostagno, Giuseppe Alfano, Mino Pecorelli, Giancarlo Siani, Carlo Casalegno, Walter Tobagi, Graziella De Palo, Italo Toni, Almerigo Grilz, Guido Puletti, Marco Luchetta, Alessandro Ota, Dario D’Angelo, Ilaria Alpi, Miran Hrovatin, Marcello Palmisano, Gabriel Gruener, Antonio Russo, Maria Grazia Cutuli, Raffaele Ciriello, Enzo Baldoni, Fabio Polenghi, Vittorio Arrigoni, Andrea Rocchelli e Simone Camilli. A tutti loro e alle loro famiglie vada il nostro pensiero commosso e addolorato.

MINACCE, OLTRE 250 GIORNALISTI SOTTO VIGILANZA

Oltre 250 giornalisti sotto vigilanza, di cui 28 sotto scorta. Nel primo trimestre di quest’anno si registra un decremento del 36% rispetto all’analogo periodo del 2022, quando ne erano stati registrati 44. La matrice degli atti intimidatori è in gran parte riconducibile a contesti socio-politici locali. Nel 2022 rispetto al 2021 si era registrato un decremento del 52% di questi episodi. Sono numeri preoccupanti quelli emersi nel corso della riunione dell’Osservatorio sulle minacce ai giornalisti che si è tenuta presso la Prefettura di Milano.

L’Organismo permanente di supporto al Centro di coordinamento per le attività di monitoraggio, analisi e scambio permanente di informazioni sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti era presieduto dal Prefetto di Milano Renato Sacconi e dal prefetto Vittorio Rizzi, vice direttore generale della Pubblica sicurezza e direttore del Dipartimento Centrale della Polizia Criminale.

Presenti inoltre il Vicepresidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti Angelo Baiguini, il Presidente dell’Ordine regionale della Lombardia, Riccardo Sorrentino, il Presidente della Fnsi, Vittorio di Trapani e il Presidente dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti, Paolo Perucchini. Hanno partecipato collegati da remoto il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri e della guardia di finanza, oltre a tutte le Prefetture della Lombardia.

Il Prefetto Rizzi, in apertura dei lavori, che si sono svolti nel salone polifunzionale della Protezione civile, ha illustrato i dati relativi al primo trimestre 2023.

Dati con una significativa contrazione e giudicati da tutti positivamente anche se è stato detto da più parti che “non bisogna abbassare la guardia”.

Nel primo trimestre 2023 la Lombardia risulta essere la regione con il più alto numero di casi di intimidazioni contro giornaliste e giornalisti. Inoltre, particolare attenzione è stata rivolta durante l’incontro all’aumento delle minacce, anche via social, da parte di gruppi neonazisti e neofascisti.

Nel corso della riunione, le testimonianze dei cronisti Nello Scavo (Consigliere nazionale CNOG) e Paolo Berizzi, sotto vigilanza per la loro attività giornalistica, entrambi presenti in sala, che hanno richiamato l’importanza di non trascurare nessun caso, sporgendo sempre denuncia, anche per favorire il lavoro di individuazione dei responsabili da parte delle forze dell’ordine. Entrambi hanno espresso grande apprezzamento per la professionalità delle Forze dell’ordine nella loro attività di tutela anche se su livelli diversi.

Uno spiegamento di forze imponente a riprova di quanto gli enti preposti siano attenti alla tematica. A Domanda del presidente Di Trapani, il prefetto Rizzi ha rivelato che attualmente i colleghi giornalisti sottoposti a tutela in Italia sono complessivamente 254, un numero che lascia chiaramente intuire l’impegno degli uomini dell’Arma, della Polizia e della Guardia di Finanza impegnati a proteggere i colleghi. Il vicepresidente Baiguini ha sottolineato che il momento favorevole dovrebbe consentire di lavorare anche attraverso il protocollo sottoscritto con il Cnog per favorire la sicurezza dei colleghi, “per lo più cronisti di provincia,- ha aggiunto il vicepresidente- che quando intervengono su fatti di cronaca spesso sono fatti oggetto di aggressioni e intimidazioni, che talvolta non vengono neppure denunciate.”

Il dottor Stefano Delfini, accompagnato a Milano dal suo staff composto dalla dirigente Tiziana Montefusco e dal tenente colonnello Antonio Schina, ha sottolineato l’importanza che i colleghi denuncino ogni episodio di minaccia o aggressione ma anche le situazione che intuiscono possano trasformarsi in situazioni di pericolo. Il dottor Delfini ha garantito l’interessamento del suo Dipartimento ad ogni minimo evento, anche all’apparenza insignificante, che si dovesse verificare in realtà periferiche e piccole.